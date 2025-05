Deutsche Bahn streicht zig Verbindungen: Wer aus Berlin in den Westen will, hat schlechte Karten

Die Deutsche Bahn stellt im Mai einige ICE-Verbindungen zwischen Köln und Berlin ein. Ein neues elektronisches Stellwerk am Kölner Hauptbahnhof und weitere Bauarbeiten im Ruhrgebiet legen wichtige Streckenabschnitte lahm. Besonders hart trifft es Reisende auf der beliebten ICE-Sprinter-Verbindung zwischen Bonn, Köln und Berlin – sie fällt bis zum 22. Mai komplett aus.

Kein Durchkommen am Kölner Hauptbahnhof

Die Installation eines elektronischen Stellwerks verwandelt den Kölner Hauptbahnhof im Mai in eine Großbaustelle. Das hat massive Auswirkungen auf den Fernverkehr: Der ICE-Sprinter zwischen Berlin, Köln und Bonn etwa fährt bis zum 22. Mai gar nicht (Quelle: DB).

Da es zwischen Hagen und Hamm zeitgleich ebenfalls zu Bauarbeiten kommt, schränkt das den Fernverkehr zusätzlich ein: die ICE-Linien Köln - Wuppertal - Hannover - Berlin, enden bis zum 22. Mai schon in Dortmund. Es entfallen die Halte Köln, Wuppertal und Hagen.

Weitere Einschränkungen treffen Pendler und Reisende

Auch die Fernverkehrsverbindung zwischen Aachen und Berlin ist betroffen – diese Züge verkehren nur noch ab Köln Richtung Hauptstadt. Der Abschnitt zwischen Aachen und Köln entfällt. Die Deutsche Bahn rät euch dringend, vor Reiseantritt die aktuellen Verbindungen zu prüfen und mehr Zeit einzuplanen.

Die Modernisierung der Bahninfrastruktur ist Teil eines bundesweiten Projekts, das den Schienenverkehr fit für die Zukunft machen soll. Das neue elektronische Stellwerk in Köln soll künftig für einen stabileren Zugverkehr sorgen, wenn es Ende 2025 in Betrieb geht (Quelle: WDR). Auch für diesen Zeitraum ist dann nochmal eine längere Sperrung in Planung.

Immerhin halten die aktuellen Einschränkungen voraussichtlich nur wenige Wochen an. Die Vollsperrung der Riedbahn hingegen nahm Monate in Anspruch.