Deutsche Bahn feiert Stillstand: Endlich geht es nicht mehr bergab

Die Deutsche Bahn kann einen ersten Teilerfolg verbuchen: Das Schienennetz hat sich 2024 erstmals nicht weiter verschlechtert. Doch eine wirklich gute Nachricht ist das nicht – der Zustand bleibt in Teilen katastrophal.

Deutsche Bahn: Zustand stabilisiert, Probleme bleiben

Die Bahn gibt an, dass sich der Gesamtzustand ihres Netzes im vergangenen Jahr immerhin nicht weiter verschlechtert hat. Mit der selbst erteilten Note 3,0 bleibt die Infrastruktur auf dem Niveau des Vorjahres (Quelle: DB InfraGO).

Ein echter Fortschritt ist das nicht: Nach wie vor gelten Bahnanlagen im Wert von knapp 110 Milliarden Euro als sanierungsbedürftigg, das sind 17 Prozent des untersuchten Anlagevermögens. Verantwortlich für die leichte Stabilisierung seien Investitionen in Höhe von fast 20 Milliarden Euro, die größtenteils noch aus der Amtszeit der vorherigen Bundesregierung stammen.

Besonders groß ist der Sanierungsstau bei Stellwerken, Empfangsgebäuden und Aufzügen. Weit mehr als die Hälfte der Stellwerke gelten nach Einschätzung der Bahn als „schlecht“, viele stammen sogar noch aus der Vorkriegszeit und müssen manuell bedient werden.

Die erhoffte Digitalisierung kommt nur schleppend voran – auch wenn die Sanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim im vergangenen Jahr ein positives Beispiel war. Dort hat sich der Zustand der Strecke laut Bahn von der Note 3,7 auf 2,19 verbessert. Solche Leuchtturmprojekte sollen künftig Schule machen: Insgesamt will die Bahn bis in die 2030er Jahre mehr als 40 zentrale Schienenkorridore komplett erneuern.

Bei den Fahrgästen ist davon bislang wenig angekommen. Im März war rund ein Drittel aller Fernzüge verspätet, Ausfälle nicht mitgerechnet. Für die Zukunft verspricht die Bahn Pünktlichkeitswerte von 75 bis 80 Prozent. Davon ist sie derzeit weit entfernt.

Deutsche Bahn: Netzverfall gestoppt

Fahrgäste können langsam auf bessere Zeiten hoffen, spüren werden sie diese aber erst in Jahren. Bis dahin bleiben Verspätungen, Ausfälle und viele Baustellen in Deutschland an der Tagesordnung.

So lief die Sanierung der Riedbahn ab:

Deutsche Bahn: Die Sanierung der Riedbahn beginnt

