Deutsche Bahn: Was ist ein Vorrangplatz im ICE? Darf man sich hinsetzen?

Bei Sitzplätzen in ICE-Zügen findet man digitale Anzeigen. Ist ein Sitz reserviert, steht dort der Start- und Endbahnhof für die Reservierung. Manchmal findet man dort auch den Hinweis „Vorrangplatz“. Was bedeutet das?

Wer darf auf Vorrangplätzen sitzen?

Ein Vorrangplatz im ICE ist ein speziell reservierter Sitzplatz für mobilitätseingeschränkte Reisende. Das betrifft zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehbehinderung sowie Schwangere. Solche Plätze sind meist in der Nähe von Einstiegsbereichen mit barrierefreiem Zugang. Sie befinden sich zum einen in Eingangsnähe in einem Wagen nahe des Bordbistros und haben zum anderen oft mehr Platz als gewöhnliche Sitze im ICE. Hier sollen zum Beispiel Rollstühle oder Gehhilfen Platz finden.

In der DB-Navigator-App findet man den Hinweis auf solche Plätze in der Wagenreihungsanzeige. Neben dem schriftlichen Hinweis auf der Digitalanzeige befinden sich an solchen Sitzen oft auch Piktogramme, die per Bild auf Vorrangplätze hinweisen.

Sind Vorrangplätze reserviert?

Solche Vorrangplätze finden sich in Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn wie ICEs. Darf man sich auch ohne Behinderung auf solche Plätze setzen? Dazu sagt die Bahn das (Quelle: Bahn.de):

Gäste ohne Behinderung oder Mobilitätseinschränkung bitten wir darum, diese Plätze grundsätzlich nicht zu nutzen bzw. bei Bedarf diese Plätze freizugebe. Webseite der Deutschen Bahn

Es besteht keine verpflichtende Reservierung bei diesen Plätzen. Ohne Behinderung soll man sich als Reisender aber nicht auf solche Plätze setzen. Setzt man sich trotzdem auf so einen Platz, weil man zum Beispiel keinen anderen Sitz im ICE gefunden hat, wird man dazu aufgefordert, den Sitzplatz für Berechtigte freizugeben. In der Regel soll das Zugpersonal helfen, falls solche Plätze belegt sind oder falls man als Reisender überhaupt keinen Sitzplatz findet. Das Personal läuft normalerweise während der ICE-Fahrt durch den Zug und hat einen Überblick über freie Plätze in anderen Wägen.

Hinweis: Schwerbehinderte mit einem „B“-Hinweis können in Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn bis zu 2 Sitzplätze gratis reservieren. Dazu soll man sich an die Mobilitätsservicezentrale oder das Reisezentrum wenden. Online sind nur kostenpflichtige Reservierungen möglich (Quelle: Schwerbehindertenausweis.de).

