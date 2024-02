ICE: Darf man sich auf „Bahnbonus“-Plätze setzen?

Über den Sitzen in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn stehen nicht nur der Start- und Zielbahnhof für Reservierungen. Manchmal liest man dort auch den Status „reserviert für BahnBohnus Status“. Oft sind diese Plätze unbelegt. Wer darf sich dort hinsetzen?

Früher stand dort auch „reserviert für Bahn Comfort“. Diese Plätze sind für eine bestimmte Gruppe von Zugpassagieren vorgesehen. Welche Bedingungen muss man dafür erfüllen und was passiert, wenn man sich einfach so auf so einen Sitz platziert?

„Reserviert für BahnBonus“: Wer darf sich dorthin setzen?

„Bahnbonus“ ist ein Programm für Vielfahrer in den Zügen der Deutschen Bahn. Damit bekommt man einige Vorteile für Bahnreisen, zum Beispiel den Zutritt in die DB-Lounges (mehr zum Programm bei Bahn.de). Dafür muss man sich anmelden und dann Punkte sammeln. Diese gibt es für Bestellungen verschiedener Fahrkarten, mit einer Bahncard und für die Buchung anderer Services auf Reisen der Deutschen Bahn. Ab 2.500 Punkten hat man den „Gold“-Status-Level erreicht. Dieser Status berechtigt, einen der freigehaltenen „BahnBonus“-Plätze einzunehmen.

Falls ihr also beim Treueprogramm der Deutschen Bahn mitmacht und genügend Punkte gesammelt habt, steht euch einer dieser Plätze zur Verfügung, ohne dass ihr eine Reservierung buchen müsst. Beachtet aber, dass die BahnBonus-Plätze begrenzt und nur in bestimmten Zugabschnitten zu finden sind.

ICE: Darf man sich auf „Bahn Comfort“-Plätze setzen?

Nutzt ihr das „BahnBonus“-Programm nicht oder habt keinen „Gold“- oder „Platin“-Level, stellt ihr euch möglicherweise die Frage, ob ihr euch dort trotzdem hinsetzen dürft. Das ist nicht erlaubt. Dazu hat die Deutsche Bahn eine klare Ansage:

„Die Sitzplätze im exklusiven BahnBonus Sitzplatzbereich sind ausschließlich für unsere Gäste mit dem BahnBonus Statuslevel Gold oder Platin bestimmt. Wir bitten daher unsere übrigen Fahrgäste, diese Sitzplätze grundsätzlich nicht zu nutzen und bei Bedarf einen Zugbegleiter anzusprechen. […] Der Sitzplatzbereich ist unseren Kund:innen mit BahnBonus Status Level Gold und Platin vorbehalten. Wenn Sie keinen BahnBonus Status der Level Gold oder Platin besitzen, bitten wir Sie, sich einen anderen Sitzplatz zu suchen.“

Die Deutsche Bahn gestattet also nicht, sich ohne eine Berechtigung auf diese reservierten Plätze zu setzen. Habt ihr keine Sitzplatzreservierung gebucht, solltet ihr euch daher einen anderen freien Platz suchen. Setzt ihr euch ohne „BahnBonus“-Status auf so einen Platz, werdet ihr nicht sofort vom Schaffner aus dem Zug geworfen. In der Theorie kann euch der Zugbegleiter aber vom Platz verweisen – spätestens dann, wenn ein Passagier mit einem Gold- oder Platin-Level einsteigt und einen freien Sitz für sich sucht.

