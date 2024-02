ICE ohne Platzreservierung? Darauf sollte man unbedingt achten

Bestellt man ein Fernverkehrs-Ticket für eine Fahrt im ICE, kann man optional eine Sitzplatzreservierung dazu buchen. Braucht man diese Reservierung? Was passiert, wenn man ohne einen festen Sitzplatz fährt und wo kann man sich in solchen Fällen hinsetzen?

Anders als beim Flixtrain sind die Kosten für einen festen Sitzplatz bei der Deutschen Bahn nicht im Fahrpreis enthalten. Für einen fest zugewiesenen Platz bezahlt man bei Fahrten mit der Deutschen Bahn 4,50 Euro (2. Klasse) beziehungsweise 5,90 Euro (1. Klasse). Die Reservierung ist aber keine Pflicht. Man kann sich das Geld also auch sparen, sollte dabei aber einiges beachten.

ICE ohne Platzreservierung: Wo darf man sitzen?

Habt ihr keine Reservierung, stellt ihr euch womöglich die Frage, auf welchem Platz ihr euch in einem ICE setzen dürft. In der Theorie ist die Antwort einfach, in der Praxis im Alltag aber manchmal mit einigen Hindernissen verbunden.

Habt ihr keine Sitzplatzreservierung, habt ihr freie Platzwahl. Ihr dürft euch also einen freien Platz im ICE aussuchen. Es gibt aber bestimmte Voraussetzungen.

Ihr dürft nur Plätze in Wagenklassen besetzen, für die ihr auch ein gültiges Fahrticket habt. Mit einem Ticket für die 2. Klasse dürft ihr euch also nicht in einen Wagen der 1. Klasse setzen.

Zudem müsst ihr darauf achten, dass ihr einen Platz nehmt, der nicht bereits reserviert ist. Normalerweise steht über dem Sitz auf einer Anzeige, ab und bis zu welchem Bahnhof ein Sitz für andere Gäste freigehalten wird.

Manchmal ist die Anzeige aber defekt. Es kann also passieren, dass jemand seinen reservierten Sitzplatz beansprucht, obwohl auf dem Display keine Reservierung angegeben wird.

In einigen Fällen steht dort auch nur „ggf. reserviert" oder „ggf. freigeben". Dann konnten die tatsächlich reservierten Plätze nicht an das System im Zug übermittelt werden und es könnte ein Fahrgast dazu steigen, der für einen entsprechend markierten Platz eine Berechtigung hat.

Es gibt auch Plätze, bei denen „bahn.comfort“ angezeigt wird. Diese Sitze sind für Bahnkunden mit dem „BahnBonus“-Level „Gold“ vorgesehen. Die Bahn bittet übrige Fahrgäste darum, diese Sitzplätze „grundsätzlich nicht zu nutzen“. Sitzt ihr dort, könnte ein Fahrgast mit dem „bahn.comfort“-Status den Anspruch auf seinen Platz erheben, falls aber niemand mit „Gold“-Status einsteigt, bleibt einfach dort sitzen.

Mit diesen Tricks findet ihr auch ohne Reservierung einen Sitz in den Zügen der Deutschen Bahn:

ICE der DB: So findet man Plätze ohne Reservierung

Eine Reservierung muss nicht direkt mit dem Ticket bestellt werden, sondern kann auch nachträglich gebucht werden. Ihr könnt also zum Beispiel vorab ein Ticket zum günstigen Sparpreis bestellen. In den Details zur Fahrt im DB-Navigator sehr ihr meistens bereits 28 Tage vor der Abfahrt, wie ausgelastet der Zug ist. Bemerkt ihr dort eine „hohe Auslastung“, könnt ihr überlegen, die Sitzplatzreservierung nachträglich zu buchen (So funktioniert es). Steht dort hingegen nur etwas von einer „mittleren“ oder geringen Auslastung, könnt ihr darauf spekulieren entspannt auch ohne Reservierung einen Sitz zu finden. Dabei helfen möglicherweise einige Tipps:

Steigt in einen der vordersten oder hintersten Wägen im Zug . Die meisten Bahnhöfe sind so aufgebaut, dass Passagiere mehr oder weniger in der Mitte eines Gleises über die Treppe ankommen. Nur wenige Reisende machen sich die Mühe, bis zum Ende eines Gleises zu gehen. Das Passagieraufkommen in Treppennähe ist also meist am höchsten, dementsprechend auch die Jagd auf die freien Plätze.

Werft auch einen Blick auf die Wagenreihung. Direkt hinter dem Bistro-Wagen oder den Wägen der 1. Klasse dürften ebenfalls viele Plätze bereits belegt sein. Viele Passagiere steigen zunächst in den ICE, ohne auf die Wagenklasse zu achten. Erst im Zug gehen sie dann in den richtigen Wagen, entsprechend kommen viele Passagiere, die im Speisewagen oder in den Bereichen der 1. Klasse eingestiegen sind, in den ersten 2.-Klasse-Wägen an. Der Wagen, der am weitesten vom Bordbistro entfernt ist, ist meist der leerste.

Eine Sitzplatzreservierung verfällt 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges aus dem Bahnhof, ab dem die Reservierung gebucht ist. Ist ein reservierter Platz also nach der Abfahrt noch nicht belegt, kommt es manchmal vor, dass der Passagier mit der Reservierung seine Fahrt nicht antritt, verpasst hat oder sich einfach einen anderen Platz gesucht hat. So könnt ihr euch den Platz gegebenenfalls sichern. Falls der Reisende nach den 15 Minuten ankommt, ist die Anzeige bereits erloschen. Nach den Bedingungen der Deutschen Bahn hat er laut den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn keinen Anspruch mehr auf den bezahlten Platz.

ICE ohne Platzreservierung? Das kann passieren

Ist ein Zug besonders voll, könnte es mit der Bahnfahrt problematisch werden. Es ist vorgesehen, dass jeder Reisende einen Sitzplatz hat. Falls ihr keinen Sitz findet, sprecht das Personal im Zug an. Die Schaffner haben in der Regel einen guten Überblick über die Auslastung und können euch auf freie Sitze in anderen Waggons hinweisen. Gibt es gar keine freie Plätze mehr, wird es kritisch:

Es ist verboten , sich in Gänge oder auf Treppen zu setzen.

, sich in Gänge oder auf Treppen zu setzen. Das hat Sicherheitsgründe, schließlich könnten so Fluchtwege in Notfällen blockiert werden.

Ist der Zug akut überbesetzt, könnte euch die Weiterfahrt ohne reservierten Sitzplatz verweigert werden .

. Es gab in der Vergangenheit schon Fälle von überfüllten Zügen, die durch die Polizei geräumt werden mussten (Quelle: t-online).

