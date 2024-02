Deutsche Bahn kommt zu spät: Letzte Bastion der Pünktlichkeit fällt

Nicht nur im Fernverkehr der Bahn, auch bei den S-Bahnen häufen sich die Verspätungen. Eine aktuelle Erhebung zeigt einen deutlichen Rückgang der Pünktlichkeitsquote innerhalb weniger Jahre. Je nach Region ergeben sich aber große Unterschiede.

Deutsche Bahn Facts

Deutsche Bahn: S-Bahnen bundesweit unpünktlicher

Die Pünktlichkeit der S-Bahnen in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Lag sie 2019 noch bei über 95 Prozent, sank sie im zweiten Halbjahr 2023 auf 91,3 Prozent. Besonders betroffen waren die Regionen abseits der größten Städte Berlin und Hamburg, wo die Werte teilweise deutlich unter 90 Prozent fielen.

Anzeige

Während der Corona-Pandemie verzeichnete die Deutsche Bahn vorübergehend einen Anstieg der Pünktlichkeitsquote auf 96,5 Prozent im Jahr 2020. Dieser Effekt war jedoch nur von kurzer Dauer: Bereits 2022 fiel die Quote auf 93,4 Prozent und verschlechterte sich im Folgejahr weiter. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass die Versäumnisse der letzten drei Jahrzehnte nun sichtbare Folgen zeigen.

Trotz der ernüchternden Gesamtsituation halten sich die S-Bahnen in Berlin und Hamburg mit einer Pünktlichkeitsquote von über 95 Prozent wacker. In anderen Regionen wie Rhein und Ruhr ist die Situation mit einer Quote von 82,4 Prozent deutlich angespannter.

Anzeige

Im Fernverkehr rollt bald auch der neue ICE L durch Deutschland:

Deutsche Bahn stellt den ICE L vor

S-Bahnen: Unpünktlich wegen Infrastruktur

Die Verschlechterung der Pünktlichkeitsquote bei den S-Bahnen ist nach Ansicht des Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel (Grüne) ein Symptom für den maroden Zustand vieler Bahnstrecken.

Anzeige

Er fordert „höhere Investitionen in eine leistungsfähigere und weniger störanfällige Infrastruktur“, insbesondere in den stark belasteten Bahnknoten (Quelle: ZDF). Eine Verbesserung der Situation sei unerlässlich, um den Regionalverkehr und insbesondere den S-Bahn-Verkehr wieder attraktiver zu machen.

Die S-Bahnen und der Regionalverkehr gelten seit Jahren im Vergleich zu Fernverkehr eigentlich als Bastionen der Pünktlichkeit bei der Deutschen Bahn. Von Quoten über 90 Prozent kann die DB bei IC- und ICE-Verbindungen derzeit nur träumen. Offenbar machen die Probleme der Bahn aber auch vor dem Nahverkehr nicht halt.