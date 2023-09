ICE-Tickets ab 9,90 Euro: Sparpreis-Aktion bei der Deutschen Bahn

Für längere Reisen durch Deutschland ist das 49-Euro-Ticket eher nicht gedacht, wenn man nicht diverse Male umsteigen und stundenlang fahren will. Will man schnell durch das Land reisen, steigt man in den ICE. Für ausgewählte Strecken gibt es aktionsweise ICE-Tickets für 9,90 Euro.

Wo findet man die günstigen Super-Sparpreis-Tickets und für welche Strecken gibt es sie? Lange zögern solltet ihr mit der Buchung nicht. Die günstigen Sparpreis-Tickets sind oft schnell ausverkauft. Bucht ihr die Fahrt erst kurzfristig, dürfte sie um einiges teurer sein als jetzt. Schnell findet ihr eure günstige Wunschfahrt über die Bestpreisbuchung im Sparpreis-Finder.

ICE-Tickets für 9,90 Euro: Hier gibt es sie

Die normalen Kosten für die „Super Sparpreis“-Tickets liegen bei 17,90 Euro. Mitte September 2023 startet die Bahn allerdings eine Rabattaktion, bei der man diese Fahrkarten bereits ab 9,90 Euro bekommt. Die Tickets gibt es zum Aktionspreis solange der Vorrat reicht. Nutzt dafür einfach die Super-Sparpreis-Suche. Kinder bis 14 Jahren reisen grundsätzlich mit einer zahlenden Begleitperson ab 15 Jahren mit. Fährt ein Kind bis 14 Jahren alleine, fällt nur der halbe Preis an.

Es gibt keine Übersicht darüber, auf welchen Strecken die Sparpreis-Tickets für 9,90 Euro erhältlich sind. Tickets für den Aktionspreis bekommt laut Bahn man aber „nur auf kurzen Strecken“, also etwa für eine Fahrt von Köln nach Düsseldorf. Generell solltet ihr bei den Sparpreis-Tickets weit im Voraus planen, da die günstigen Kontingente immer recht schnell vergriffen sind. Eine Buchung ist derzeit bis Ende November möglich. Für Weihnachten kann man also noch keine Fahrten planen.

Je mehr Tickets verkauft werden, desto teurer werden die Fahrten, vor allem, wenn das beschränkte Sparpreis-Kontingent ausgeschöpft ist. Für die Fahrten besteht eine Zugbindung, die unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben wird.

Super Sparpreis bei der Deutschen Bahn: ICE fahren ab 9,90 €

Wer eine Bahncard 25 oder Bahncard 50 hat, kann noch mehr bei den ICE-Tickets sparen und bezahlt im Rahmen der Aktion mit einer Bahncard 25 etwa nur noch 7.40 Euro für die Fahrt. Im normalen Supersparpreis bezahlt man mit der Bahncard 13,40 Euro (Bahncards ansehen).

Die Preise gelten für Fahrten im ICE in der 2. Klasse. Bei den ICE-Karten ab 17,90 Euro kann man den Erste-Klasse-Platz für 9 Euro zusätzlich buchen. Hat man eine Reise zu voreilig gebucht, kann man die günstigen Fahrkarten innerhalb von 12 Stunden stornieren. Danach ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich.

Die 9,90-Euro-Aktion bei der Deutschen Bahn startete am 19. September und soll vorerst bis zum 31. März 2024 laufen. Die günstigsten Karten sind allerdings begrenzt verfügbar, das Angebot gilt also für die entsprechenden Fahrten nur, solange der Vorrat reicht.

Laut dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) lohnt es sich, vor allem morgens vor 6 Uhr sowie abends nach 20 Uhr nach Bahn-Tickets zu suchen. Dann sollen die Preise am niedrigsten sein.

Für Fahrten am Freitag und Sonntag sind die Preise meistens am höchsten, schließlich nutzen viele Reisende das Wochenende aus. Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ empfiehlt vor allem Fahrten am Dienstag und Donnerstag sowie samstags vor 10 Uhr und nach 20 Uhr. Direkt vor und nach Weihnachten sowie an Silvester und Neujahr dürften die günstigen Bahn-Tickets am schnellsten weg und die Preise entsprechend am höchsten sein. Manchmal werden Fahrten günstiger, wenn man die schnellen ICE ausschließt und nur nach IC-Fahrten („Intercity“) schaut. Wer nicht ganz so weit weg will, kann Fernverkehrszüge ganz aus der Suche ausschließen und mit Regionalexpress-Zügen günstig fahren.

Bei der Ticketbuchung wird angezeigt, wie ausgelastet eine Fahrt ist. Spätestens wenn dort der Eintrag „Hohe Auslastung erwartet“ auftaucht, solltet ihr über eine Sitzplatzreservierung nachdenken. Diese lässt sich auch nachträglich buchen. Ist der Zug aber zu voll, kann auch kein Sitzplatz mehr reserviert werden.

Wer regelmäßig mit der Bahn fährt, sollte sich die Anschaffung einer Bahncard überlegen (bei Bahn.de anschauen). Mit der Bahncard 100 gibt es sogar eine „Flatrate“ für alle DB-Fahrten.

