Nachtzugkarte: Diese Übersicht zeigt Routen von Deutschland nach Europa

In verschiedenen deutschen Städten könnt ihr in einen Zug steigen, um über Nacht ins europäische Ausland zu fahren. So nutzt ihr die Reisezeit einfach zum Schlafen und könnt an einem neuen Ort aufwachen. Im Netz findet ihr eine Karte mit dem aktuellen Nachtzugnetz. Dort könnt ihr schnell sehen, wohin ihr bequem über Nacht per Zug ins Ausland reisen könnt.

Deutsche Bahn Facts

Öffnet ihr die Nachtzugkarte, seht ihr auf einen Blick die Linien mit den verschiedenen Start- und Endbahnhöfen. So könnt ihr schnell eure Reise per Zug durch Europa planen.

Nachtzugkarte: Welche Nachtzüge gibt es in Deutschland?

Die Karte bietet nicht nur eine Übersicht über die Linien, sondern viele Hintergrundinformationen zu den einzelnen Routen. Hier geht es zur Karte mit den Verbindungen.

Am PC könnt ihr mit der Maus über eine Stadt fahren, am Smartphone tippt ihr den entsprechenden Ort an.

Danach seht ihr den genauen Streckenverlauf mit dem Start- und Zielbahnhof sowie den einzelnen Zwischenstopps .

sowie den . Über das „+“- und „-“-Symbol oder indem ihr zwei Finger über den Bildschirm zieht, könnt ihr in einen Kartenausschnitt zoomen und so genauer sehen, wo die jeweilige Linie langführt.

und so genauer sehen, wo die jeweilige Linie langführt. Auch die An- und Abfahrtszeiten werden auf der Detailseiten angezeigt.

werden auf der Detailseiten angezeigt. Die Nachtzugkarte bietet die angezeigten Linien nicht selbst, sondern liefert lediglich eine Übersicht. Es stehen verschiedene Verkehrsunternehmen hinter den einzelnen Routen. Auf der Detailseite findet ihr unten den Abschnitt „Provider/Tickets“. Dort könnt ihr euch direkt zum entsprechenden Verkehrsanbieter weiterleiten lassen und eine Fahrt für den Nachtzug buchen.

Nachtzug finden und buchen

Auf der Karte findet ihr diverse Routen, die in Deutschland starten. So fährt zum Beispiel ein Nachtzug von Berlin nach Amsterdam, von Hamburg nach Wien oder von Stuttgart bis ins kroatische Zagreb. Ihr könnt dort aber auch verschiedene Verbindungen außerhalb Deutschland einsehen und zum Beispiel überprüfen, wie ihr von der kroatischen Hauptstadt per Zug weiter nach Zürich kommt. So könnt ihr zum Beispiel eine Europa-Tour planen, von Berlin über Wien nach Paris reisen und von dort aus mit dem nächsten Nachtzug bis an die spanische Grenze nach Toulouse über Nachtverbindungen fahren.

Eine Übersicht über verschiedene Nachtzugverbindungen findet ihr auch im Webangebot der Deutschen Bahn. Dort gibt es vier verschiedene Optionen:

Eine Übersicht über Nachtfahrten per ICE durch Deutschland und ins benachbarte Ausland (zu den ICE-Angeboten).

Nachtreisen mit dem „ÖBB Nightjet“ über 25 Städte in Europa.

Mit dem kroatischen Nachtzug von Stuttgart und München nach Zagreb, Rijeka und ins slowenische Ljubljana.

Mit dem ungarischen Nachtzug von München nach Budapest mit Zwischenstopps in Salzburg und Wien.

Hier findet ihr die internationalen Reisen bei der Deutschen Bahn.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.