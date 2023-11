ICE: Großraum oder Abteil – Bedeutung und Unterschiede

Bucht man einen Sitzplatz für eine Reise im ICE, kann man zwischen einem „Großraum“-Platz und einem Sitz in einem „Abteil“ auswählen. Worin unterscheiden sich diese Optionen und was sollte man beachten?

Bei der Sitzplatzreservierung könnt ihr je nach Verfügbarkeit selbst auswählen, wo ihr sitzt. Neben der genannten Auswahl habt ihr oft auch zusätzlich die Möglichkeit, euch für oder gegen einen Platz mit einem Tisch sowie einen Sitzplatz im Ruhebereich und einen Fensterplatz zu entscheiden. Tipp: Man kann die Sitzplatzreservierung auch nachträglich buchen. Ihr müsst euch also nicht direkt beim Kauf der Tickets entscheiden, in welchem Bereich ihr sitzen wollt.

Großraum (mit Tisch), Abteil, Ruhebereich: Worauf sollte man beim ICE achten?

Der Großteil der ICE-Waggons besteht aus Plätzen in Großraumbereichen. Diese sind ähnlich wie in einem Flugzeug, Reisebus oder einer Straßenbahn aufgebaut. Das heißt, es gibt mehrere Sitzreihen, die sich rechts und links aus jeweils 2 Plätzen zusammensetzen. In der Mitte gibt es einen Gang. Vereinzelt gibt es 4 Sitzplätze, bei denen sich je 2 Plätze gegenüberstehen. In der Mitte steht dann ein kleiner Tisch. Hier hättet ihr direkten Blickkontakt mit den Reisenden gegenüber, bei anderen Sitzen ist das nicht der Fall. Ist das Gepäck nicht zu groß, lässt es sich über den Sitzen lagern.

Abteile werden in ICE-Zügen immer seltener. Es handelt sich um einen geschlossenen Bereich mit einer Tür. Dort gibt es zwei gegenüberliegende Sitzreihen mit je 3 Plätzen. An der Fensterseite ist meist noch ein kleiner Tisch. Das Gepäck kann man unter dem Sitz verstauen. Für Handgepäck gibt es über den Sitzen zudem eine Ablage. Für große Gepäckstücke gibt es direkt hinter dem Eingang sowie im mittleren Bereich in jedem Großraum-Waggon eine separate Ablage, die meist aus 3 Etagen besteht. Hier haben auch größere Koffer Platz.

ICE: Großraum oder Abteil – welchen Platz soll ich wählen?

Ganz gleich ob Großraum oder Abteil, normalerweise ist jedes Sitzpaar mit einer Steckdose ausgestattet, die sich in der Mitte zwischen Sitzen befindet. Auf das WLAN im ICE sollten ebenfalls Reisende aus beiden Bereichen gleich gut (oder schlecht) zugreifen können.

Welche Platz besser für einen geeignet ist, hängt vom Einzelfall ab.

Das Abteil ist vor allem für Gruppen geeignet, die im Bereich hinter der Tür nicht zu sehr auf die Lautstärke achten müssen oder intimere Gespräche führen können.

Hinweis: Man hat bei der Reservierung im ICE keinen Einfluss darauf, ob man in oder gegen die Fahrtrichtung sitzt.

