Mac: Netzlaufwerk verbinden – so geht es

Möchte man an seinem Mac oder Macbok auf Inhalte in einem Netzwerkspeicher, Inhalte auf einem Server oder Gruppenlaufwerke zugreifen, muss man das Netzlaufwerk in den macOS-Einstellungen mit dem Apple-Rechner verbinden.

Sind die Laufwerke einmal verbunden, kann man dauerhaft darauf zugreifen, bis die Verbindung vom Nutzer wieder getrennt wird.

Verbindung zum Netzlaufwerk am Mac herstellen

Das Netzlaufwerk lässt sich schnell über die macOS-Einstellungen einbinden. Zusätzliche Programme sind für die Netzwerkfreigabe nicht notwendig. Geht dafür so vor:

Ruft den Finder am Mac auf. Steuert dort im Bereich „Orte“ die Option „Netzwerk“ an. Möglicherweise müsst ihr auf den Eintrag „Orte“ klicken, damit Unteroptionen auftauchen. In der Liste tauchen Einträge für Geräte im Netzwerk auf. Tippt auf das gewünschte Netzwerk-Gerät. Danach wird die Verbindung hergestellt. Gegebenenfalls müsst ihr vorher zusätzlich die Option „Verbinden als“ auswählen. Die nächste Meldung bestätigt ihr mit „Verbinden“. Anschließend erscheint die Maske für die Passworteingabe. Wählt die Option „Verbinden als: Registrierter Nutzer“ aus und gebt die Login-Daten für das Netzwerk ein. Setzt darunter den Haken bei „Passwort im Schlüsselbund sichern“, damit ihr es nicht jedes Mal neu eingeben müsst. Das entsprechende Netzwerk wird im Finder gespeichert und ihr könnt auf die Inhalte im Netzlaufwerk zugreifen, solange es im Netzwerk verbunden ist.

Netzlaufwerk dauerhaft verbinden

Damit ihr die Schritte nicht jedes Mal von vorne durchgehen müsst, lässt sich eine automatische Verbindung zum Netzwerk einrichten. Dazu ruft man den „Schreibtisch“ im Finder auf. In den „Systemeinstellungen“ sucht man den Bereich für „Benutzer & Gruppen“. Hier sieht man die „Anmeldeobjekte“, in denen man das Netzwerklaufwerk zur Liste hinzufügen kann. Bei jedem Neustart des Mac-Rechners wird das Laufwerk dann automatisch geladen.

Sollte das Netzlaufwerk nicht in der Liste auftauchen, überprüft, ob eine Verbindung zum richtigen Netzwerk besteht und benötigte Freigaben eingerichtet sind. Im Finder könnt ihr über cmd + K auch nach freigegebenen Geräten per IP-Adresse oder Netzwerkname suchen.

