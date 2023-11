Apple Watch mit Android und ohne iPhone nutzen: Geht das?

Die Apple Watch ist eine der beliebtesten Smartwatches. Auch Android-Nutzer könnten sich für die Uhr von Apple interessieren. Kann man die Apple Watch mit einem Android-Smartphone verbinden und verwenden?

Apple Watch Facts

Apple setzt stark auf seinen eigenen Kosmos. Viele Dienste sind also in ihrem vollen Funktionsumfang nur mit Apple-Geräten wie einem iPhone, iPad oder Mac kompatibel. Das gilt auch für die Apple Watch. Mit einem Android-Smartphone, zum Beispiel einem Samsung-Galaxy-Gerät, lässt sich die Uhr nicht verbinden.

Kann man die Apple Watch mit Android verbinden?

Wenn man sich das Datenblatt einer Apple Watch anschaut, erkennt man, dass die smarte Uhr von Apple Bluetooth unterstützt. In der Theorie sollte es also möglich sein, das eigene Android-Smartphone mit der Apple Watch zu verbinden. iPhone-Besitzer nutzen schließlich auch Bluetooth, um das Handy mit der Uhr zu koppeln. Auch wenn das Android-Smartphone und die Apple Watch bluetoothfäig sind, lassen sich beide Geräte aber nicht miteinander verbinden. Die Apple Watch wird über die Watch-App auf dem iOS-Gerät eingerichtet, die auf allen iPhones installiert ist. Diese Anwendung gibt es nicht für Android.

Tipps für die Apple Watch Abonniere uns

auf YouTube

Man kann die Uhr also nicht richtig einrichten. Selbst wenn man die Smartwatch am Android-Gerät einrichten könnte, gäbe es noch ein zweites Problem. Die Bluetooth-Verbindung ist so von Apple konfiguriert, dass sich die Apple Watch nur mit iPhones koppeln lässt. Ihr könnt die Apple Watch also nicht mit Android synchronisieren.

Apple Watch mit Android verbinden: So funktioniert es stark eingeschränkt

Es gibt lediglich einen Umweg, über den man die Apple-Uhr mit Android-Geräten verbinden kann. Das ist aber vom Hersteller ursprünglich nicht vorgesehen und man muss auf viele Funktionen verzichten. Die Methode funktioniert zudem nicht mit der „WiFi only“-Version der Apple Watch. Die Uhr funktioniert dann sehr eingeschränkt mit eurem Handy und nutzt ausschließlich das eingebaute Modem.

Ihr braucht dazu folgende Dinge:

ein iPhone

eine Apple Watch Cellular-Version (3G/LTE)

eine SIM-Karte

ein Android-Smartphone

iMore hat herausgefunden, dass man die unterschiedlichen Geräte mit einem Trick zusammenbringen kann, wenn man eine Apple Watch mit 3G- oder LTE-Modem besitzt. Ein iPhone wird für die Ersteinrichtung benötigt.

So klappt's:

Richtet die Apple Watch mit einem iPhone ein. Dabei werden die SIM-Karten-Informationen in der eSIM der Uhr gespeichert. Versetzt danach das iPhone und die Uhr in den Flugmodus/Flugzeugmodus, damit die Watch sich nicht erneut mit dem iPhone verbinden kann. Nehmt die SIM-Karte aus dem iPhone, setzt sie in das Android-Smartphone ein und schaltet es an. Aktiviert die LTE-Verbindung der Apple Watch, indem ihr den Flugmodus ausschaltet. Zeigt die Smartwatch keine Mobilfunkverbindung an, schaltet den Flugmodus erneut an und aus.

Mit dieser Methode lassen sich iMessages abschicken und sogar Anrufe, die auf dem Android-Handy eingehen, mit der Apple Watch entgegennehmen. Siri und eigenständige Apps der Uhr funktionieren ebenfalls. Allerdings verwendet die Uhr nicht die Verbindung des Smartphones, sondern das eigene LTE-Modem. Man kann also keine lange Akkulaufzeit erwarten, da die Uhr alles Informationen selbst aus dem Internet abrufen muss. Auch Apps, die eine Verbindung zu einem iPhone benötigen, funktionieren nicht. Zahlungen via Apple Pay sind damit nicht möglich. Außerdem lassen sich Fitness-Daten und andere Informationen nicht synchronisieren.

Man kann also doch eine Apple Watch mit Android nutzen, aber smart ist die Uhr dann nicht mehr wirklich.

Apple Watch bald mit Android kompatibel?

Tatsächlich soll es bei Apple ernste Überlegungen gegeben haben, die Apple Watch für das Android-System zu öffnen (Quelle: Bloomberg). So haben sich die Apple-Entwickler bereits in dem Projekt „Fennel“ mit Lösungen beschäftigt, wie man die Uhr mit Smartphones abseits von iPhones nutzen könnte. Technisch soll es demnach gar keine großen Hindernisse geben, die Uhr mit Apps wie der Health-App auch für Android zur Verfügung zu stellen. Die Entwicklung wurde jedoch abgebrochen, da Apple seine iPhone-Verkäufe dadurch nicht gefährden wollte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.