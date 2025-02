Bahncard-Kunden angeschmiert: Wichtigste Änderung ist abgeschmettert

Nach Ärger mit dem Verbraucherschutz hat die Deutsche Bahn nachgegeben und die Kündigungsfrist der Bahncard auf vier Wochen verringert. Ein viel wichtigeres Problem bleibt jedoch bestehen: die automatische Verlängerung.

Update vom 24. Februar 2025: Die Deutsche Bahn hatte freiwillig die Kündigungsfrist der Bahncard von sechs auf vier Wochen reduziert, um juristischem Ärger mit Verbraucherschützern aus dem Weg zu gehen. Doch der echte Streitpunkt bleibt: die automatische Verlängerung der Bahncard um ein volles Jahr, wenn eben nicht rechtzeitig gekündigt wird.

Hier greifen nämlich, anders als der Verbraucherschutz kritisiert hatte, nicht die Regeln für faire Verbraucherverträge. Nach diesen müsste ein Laufzeitvertrag oder ein Abo eigentlich nach spätestens zwei Jahren geändert werden, sodass Kunden monatlich kündigen können.

Auf die Bahncard ist das der Stiftung Warentest zufolge nicht anwendbar. Diese sei ausschließlich ein Rabattangebot, keine eigene Dienstleistung. Damit steht erst einmal fest: Wer die Kündigung der Bahncard verpasst, hängt ein weiteres Jahr im Abo fest.

Aber immerhin eine kleine Stärkung der Bahnkunden gibt es: Die Bahn darf nicht mehr auf schriftlicher Kündigung mit Unterschrift bestehen. Auch ohne Unterschrift, etwa ausschließlich per Mail, muss die DB eine Kündigung der Bahncard in Zukunft akzeptieren. Wer also am Abend des letzten Tages noch schnell eine Mail abschicken kann, kann sich so möglich einfach vor zusätzlichen Kosten für ein weiteres Jahr schützen.