Deutschland-Ticket als Job-Ticket: Das gibt es

Mit dem Deutschland-Ticket kann man durch ganz Deutschland in Bussen, Bahnen und anderen Verkehrsmitteln reisen. Gibt es das Deutschland-Ticket auch als Job-Ticket?

Ja, das Deutschlandticket gibt es als Jobticket. Das läuft unter der Bezeichnung „Deutschlandticket Jobticket“ und bietet Arbeitnehmern vergünstigte Konditionen.

Deutschland-Ticket als Job-Ticket: Das sollte man wissen

Das Deutschlandticket ist ein bundesweit gültiges Abo für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr (ÖPNV) für 58 Euro im Monat. Arbeitgeber können es als Jobticket anbieten und ihren Mitarbeitern einen finanziellen Zuschuss gewähren.

Damit wird das 58-Euro-Ticket für die entsprechenden Fahrgäste günstiger. So können Unternehmen das Job-Ticket mit mindestens 25 Prozent bezuschussen. Weitere 5 Prozent gibt es von Bund und Ländern. Aus dem 58-Euro-Ticket könnte so im besten Fall ein 40,60-Euro-Ticket werden. Bei einem Rabatt von 5 Prozent kostet das Ticket noch 55,10 Euro Ob es das Deutschland-Ticket also als Job-Ticket geben wird und wie viel man damit sparen kann, hängt vom eigenen Arbeitgeber und den Bedingungen ab, unter denen das Job-Ticket dort angeboten wird.

Job-Ticket macht Deutschland-Ticket günstiger

Vorteile für Arbeitnehmer

Günstiger Preis: Ersparnis gegenüber dem regulären Deutschlandticket

Ersparnis gegenüber dem regulären Deutschlandticket Flexible Nutzung: Gültig deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr

Gültig deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr Klimafreundliche Mobilität: Nachhaltige Alternative zum Auto

Nachhaltige Alternative zum Auto Keine Bindung an ein Verkehrsverbundgebiet

Vorteile für Arbeitgeber

Attraktive Zusatzleistung: Fördert die Mitarbeiterbindung

Fördert die Mitarbeiterbindung Steuerliche Vorteile: Zuschüsse sind steuerfrei möglich

Zuschüsse sind steuerfrei möglich Nachhaltigkeitsstrategie: Unternehmen leisten einen Beitrag zur CO₂-Reduktion

An anderer Stelle zeigen wir die Unterschiede zwischen dem 49-Euro-Ticket und einem regional begrenzten Abo-Ticket. So kann man beim Deutschland-Ticket etwa im Vergleich zu vielen anderen Abo-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr keine weiteren Personen mitnehmen.

Mit dem Ticket können Nutzer in ganz Deutschland mit dem öffentlichen Personennahverkehr in U-Bahnen, Bussen, Straßenbahnen und mehr fahren. Im Flixbus wird der Fahrausweis vermutlich nicht gültig sein. Auch im ICE kann man damit nicht fahren (mit dieser Ausnahme).

