Bahncard ohne Smartphone & DB Navigator? So geht es

Seit Juni 2024 gibt es die Bahncard der Deutschen Bahn nicht mehr als Plastikkarte. Stattdessen wird die Berechtigung für günstige Bahn-Ticket am Handy per App vorgezeigt. Was ist aber, wenn man kein Smartphone hat oder sein mobiles Gerät nicht immer dabeihaben möchte? Kann man die Bahncard ohne Smartphone nutzen?

Alle Kunden, die seit dem 9. Juni 2024 eine neue Bahncard beantragen, erhalten nicht wie bisher eine Karte für den Geldbeutel. Wer bereits eine Karte vor dem Stichtag besessen hat, kann die Plastikkarte bis zum Ende der abgedruckten Laufzeit nutzen. Danach muss die Bahncard im Kundenkonto in der „DB Navigator“-App hinterlegt werden. Mit dem Kundenkonto kann man sich auf mehreren Geräten anmelden. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, die Bahncard ohne Smartphone zu nutzen.

Bahncard ohne Smartphone nutzen

Man kann die Bahncard auch ohne DB-Navigator-App nutzen. Ein Kundenkonto bei der Deutschen Bahn ist aber auch für Handy-lose Alternative notwendig. Im Kundenkonto kann man sich ein Dokument mit einem QR-Code erstellen lassen, den man für die nächste Fahrt ausdruckt. Geht dafür so vor:

Loggt euch im Browser in eurem DB-Konto ein. Steuert die Seite „bahn.de/bcservices“ an. Ruft den Abschnitt „Bahncard“ auf. Wählt das Menü „Optionen“. Hier könnt ihr das „Ersatzdokument anzeigen“. Öffnet die Bahncard im PDF-Format. Ihr könnt das Dokument jetzt ausdrucken. So erhaltet ihr den QR-Code für die Bahncard auf Papier. Euer Smartphone müsst ihr bei der nächsten Reise nicht mitführen, sondern bestätigt eure Bahncard-Berechtigung über den Code.

Bahncard ohne DB Navigator: Das geht

Die PDF-Datei mit dem QR-Code könnt ihr auch auf ein Smartphone oder Tablet verschieben. Dann habt ihr die Bahncard digital parat, ohne auf die DB-Navigator-App zugreifen zu müssen. Bei der Kontrolle lasst ihr den QR-Code auf dem Smartphone- oder Tablet-Bildschirm einscannen, um eure Bahncard nachzuweisen.

Voraussetzung für diesen Umweg ist, dass die Bahncard bereits mit eurem DB-Kundenkonto verknüpft wurde. Normalerweise geschieht das automatisch, wenn ihr die Bahncard online bestellt und mit dem entsprechenden Kundenkonto angemeldet seid. Kauft ihr die Bahncard in einem Reisezentrum vor Ort, müsst ihr die Karte in euer Konto übertragen.

