TikTok lässt sich nicht öffnen – was tun?

TikTok gehört zu den derzeit beliebtesten Apps überhaupt. Manchmal kommt es vor, dass sich die Video-App auf dem Smartphone nicht öffnen lässt. Was kann man in solchen Fällen tun?

Es kann verschiedene Ursachen geben, durch die sich die App nicht starten lässt. Die nachfolgenden Tipps sollten helfen, Probleme mit der beliebten Video-App zu beheben.

TikTok startet nicht oder stürzt ab? Fehler beheben

Bevor ihr euch an eine intensive Fehlersuche macht, startet euer Smartphone neu. Meist lassen sich Fehler bereits auf diesem Weg beseitigen. Hilft das nicht, überprüft Folgendes:

Damit TikTok richtig funktioniert, muss das Smartphone mit dem Internet verbunden sein. Überprüft also, ob euer Gerät online ist. Schaltet gegebenenfalls kurz den Flugmodus an und wieder aus, damit sich das Smartphone neu im Netz einwählen kann.

verbunden sein. Überprüft also, ob euer Gerät online ist. Schaltet gegebenenfalls kurz den Flugmodus an und wieder aus, damit sich das Smartphone neu im Netz einwählen kann. In seltenen Fällen ist TikTok down. Dann seid ihr nicht alleine betroffen, sondern viele oder sogar alle anderen TikTok-Nutzer können die App nicht starten oder Videos ansehen. In solchen Fällen bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis die Störungen behoben sind.

Generell sollten alle installierten Apps in der neuesten Version auf dem Handy laufen. Überprüft also, ob ein Update vorliegt und führt gegebenenfalls eine Aktualisierung durch.

Das gilt auch für das mobile Betriebssystem. Stellt also sicher, dass Android oder iOS aktuell ist.

Manchmal gibt es fehlerhafte App-Daten, die dazu führen, dass TikTok abstürzt, einfriert oder sich nicht starten lässt. Löscht den Cache und die Daten der App, um das Problem zu beheben. Ruft dafür das App-Management in den Android-Einstellungen auf und öffnet den Eintrag für TikTok. Auf dem iPhone gibt es diese Option nicht, hier führt ein Geräte-Neustart meistens zum Ziel. Was passiert, wenn man den Cache löscht? Es werden keine Videos entfernt oder Einstellungen verändert. Lediglich einige zwischengespeicherte Daten wie Vorschaubilder werden vom Gerät entfernt.

Möglicherweise sorgt ein Energiesparmodus dafür, dass Apps nicht gestartet werden können. Steuert in den Geräteinstellungen den Bereich für das Batterie-Management auf und überprüft, ob hier blockierende Optionen aktiviert sind.

Stellt sicher, dass genügend Speicherplatz auf dem Gerät verfügbar ist. Manchmal können Apps nicht richtig starten, wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Schließt alle anderen Apps, die im Hintergrund laufen. Manchmal können zu viele geöffnete Apps Probleme verursachen.

Warum kann ich TikTokt nicht mehr öffnen?

Versucht auch, euch auf einem anderen Gerät mit deinem TikTok-Konto anzumelden, um sicherzustellen, dass das Problem nicht mit dem Konto zusammenhängt. Möglicherweise wurde der Account gesperrt. Was kann man in solchen Fällen tun? Das lest ihr hier:

Sollte TikTok immer noch nicht funktionieren, hilft oft eine Neuinstallation der App. Deinstalliert die Anwendung zunächst. Ladet anschließend die App neu aus dem Google Play Store oder Apple-App-Store herunter. Achtet darauf, TikTok nur aus offiziellen Quellen herunterzuladen und nutzt keine gemoddeten Versionen oder Apps, die ihr auf unbekannten Seiten finden könnt.

Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könntet ihr das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Stellt davor sicher, dass ihr alle wichtigen Daten sichert.

