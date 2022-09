TikTok ist eine der derzeit beliebtesten Apps überhaupt. Ärgerlich ist es aber, wenn die App nicht starten oder keine Videos abspielen will. In diesen Fällen könnte TikTok down sein.

TikTok Facts

GIGA zeigt, wie ihr schnell überprüfen könnt, ob eine Störung bei der Video-App vorliegt, ob ihr alleine oder alle Nutzer betroffen sind und was man bei gängigen Problemen tun kann.

TikTok: Große Störung heute – App schließt sich von alleine

Ist TikTok down? So findet man es heraus

Auch die größten Dienste müssen zeitweise mit der einen oder anderen Störung kämpfen. So sind nicht einmal WhatsApp oder IInstagram nicht vor Zeiten gefeit, in denen die Dienste nicht funktionieren. Auch TikTok muss manchmal mit der einen oder anderen Störung kämpfen. Doch wie stellt man fest, ob TikTok down ist oder das Problem eher an der eigenen App oder am Handy liegt? Besonders schnell ermittelt ihr Störungen, wenn ihr auf den offiziellen Twitter-Kanal von TikTok schaut. Sind dem Team Schwierigkeiten bekannt, wird es hier bekannt gegeben:

Ihr könnt auch gezielt nach Hashtags oder Begriffen suchen, um andere Nutzer zu finden, bei denen TikTok ebenfalls nicht geht. So könnt ihr euch gemeinsam die Zeit vertreiben, bis die Störungen behoben sind oder sogar zusammen eine Lösung finden.

Natürlich bietet sich auch immer wieder ein Besuch bei allestörungen.de an. Hierbei handelt es sich um keine offizielle Seite von TikTok, allerdings melden Nutzer hier gerne, wenn etwas bei ihnen nicht funktioniert. Stellt ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt eine hohe Anzahl an Meldungen fest, ist TikTok down. In solchen Fällen bleibt nichts anders als zu warten, bis die Störungen behoben sind.

Filmen mit dem iPhone – Tipps und Einstellungen Abonniere uns

auf YouTube

TikTok geht nicht? Hier gibt es Hilfe

Falls aber keine Anzeichen darauf hindeuten, dass TikTok offline ist, liegt die Störung eventuell doch an eurem Smartphone. Funktioniert die App nicht, solltet ihr Folgendes versuchen:

Die Lösung für viele Probleme am Handy: Startet euer Gerät einfach neu . Oft lösen sich Schwierigkeiten so von alleine auf.

. Oft lösen sich Schwierigkeiten so von alleine auf. Manchmal geht es aber doch nicht so einfach. Dann solltet ihr zunächst überprüfen, ob euer Smartphone überhaupt mit dem Internet verbunden ist . Wechselt gegebenenfalls in den Flugmodus oder vom WLAN ins mobile Datennetz beziehungsweise umgekehrt und öffnet TikTok erneut.

. Wechselt gegebenenfalls in den Flugmodus oder vom WLAN ins mobile Datennetz beziehungsweise umgekehrt und öffnet TikTok erneut. Oft hilft es auch, den Cache und die Daten einer App zu löschen.

Geht TikTok immer noch nicht, löscht die App und installiert sie neu.

Seht ihr die Meldung „Du tippst zu schnell“, „Du kommentierst zu schnell“ oder „Du folgst zu schnell“, solltet ihr einen Gang zurückschalten. Hier greift der Spam-Schutz der App und ihr werdet wegen unnatürlichem Verhalten für einen Bot gehalten. Werden Spam-Aktivitäten festgestellt, kann das TikTok-Konto gesperrt werden.

Wie kann man Probleme bei TikTok melden?

Falls ihr keine Videos in TikTok abspielen könnt oder die App anderweitig nicht funktioniert, lassen sich Probleme direkt in der App melden:

Tippt hierfür auf das Profilbild-Symbol rechts unten. Drückt dann auf die drei Balken rechts oben, um die „Einstellungen“ aufzurufen. Scrollt ganz nach unten bis zum Abschnitt „Support“. Hier findet ihr die Option „Ein Problem melden“. Sucht ein Thema aus, das die Störung eurer TikTok-App ungefähr beschreibt. Es wird eine Fehlerlösung angeboten. Falls sich das Problem auf dem beschriebenen Weg nicht lösen lässt, drückt auf „Nein“ und anschließend auf „Das Problem besteht weiterhin“. Ihr werdet jetzt zum Kontaktformular weitergeleitet und könnt euer Problem schriftlich an den TikTok-Support herantragen.

Falls ihr gar nicht mehr in euren TikTok-Account hereinkommt oder die App nicht öffnen könnt, lässt sich der TikTok-Support auch ohne Handy beziehungsweise über den Browser erreichen.

Wie oft nutzt ihr verschiedene soziale Netzwerke?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.