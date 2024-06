Was heißt „vibes“? Bedeutung & Übersetzung auf Deutsch

Das Wort „vibes“ ist eines dieser Jugendwörter, welches es gefühlt schon ewig gibt und immer wieder in Wellen auftaucht. Auf sozialen Plattformen, in Internetforen und Chats, aber auch im normalen Sprachgebrauch nehmen die „good vibes“, „bad vibes“, „daddy vibes“ oder „sunday vibes“ aktuell wieder zu. Was es genau mit den „vibes“ auf sich hat, klären wir hier.

Anzeige

Vibes und weitere Begriffe: Wir erklären Netzjargon

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Der Begriff „vibes“ stammt aus dem Englischen und versucht sich schon seit Jahrzehnten in die deutsche Sprache zu mogeln. Häufig wird die Verwendung des Wortes mit der Jugendsprache assoziiert, dabei haben die „vibes“ bereits mit „fett“, „tight“, „lit“ und weiteren Jugendwörtern koexistiert und sie allesamt überlebt.

Anzeige

„Good vibes, bad vibes“ – Bedeutung des Begriffs

Einfach übersetzt steht das englische Wort „vibes“ für „Schwingungen“ beziehungsweise die „Ausstrahlung“. Für gewöhnlich wird es genutzt, um die Stimmung an einem Ort oder eines bestimmten Ereignisses sowie die Absichten einer Person zu beschreiben. So wird beispielsweise eine großartige Party oder ein entspanntes Get-together mit „nur gute/positive/coole/entspannte vibes hier“ beschrieben. Auf der anderen Seite kann man beispielsweise die Nachricht „voll die bad vibes hier, ich geh’ nach Hause“ von einer Freundin bekommen, wenn sich das Gastgeber-Paar bei einer Party streitet und schlechte Stimmung verbreitet. Wenn eine Person „schlechte vibes“ versprüht, bedeutete das, dass sie so wirkt, als hätte sie nichts Gutes im Sinn. Insgesamt wird mit „vibes“ – egal, ob positiv oder negativ – also immer die selbst empfundene Stimmung (bzw. „Schwingungen“) beschrieben.

Verschiedene „Vibes“ und ihre Bedeutung

Vibes Bedeutung gute/good/positive vibes gute Schwingungen/Stimmung schlechte/bad/negative vibes schlechte Schwingungen/Stimmung sunday vibes Wenn einem der Tag eine Sonntagsstimmung gibt serious/ernsthafte vibes Wenn Tacheles geredet wird oder keine lustige Stimmung mehr herrscht daddy/mommy vibes Wenn jemand aufgrund seines Verhaltens väterlich/mütterlich erscheint wedding vibe Wie man sich die Traumhochzeit vorstellt oder wenn man Hochzeitsstimmung versprüht It's a (whole) vibe Wenn das geteilte Bild, die Veranstaltung etc. sein ganz eigenes Gefühl hat (meist positiv)

Anzeige

Schon 1995 vermittelte das deutsche Dance-Projekt „Dune“ die wachsende Techno-Kultur und ihre Stimmung allzu treffend mit ihrem Song „Hardcore Vibes“. Mit diesem platzierten sie sich in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz für mehrere Wochen in den Charts:

Zweitsprache Netzjargon: Was bedeuten diese Chat-Abkürzungen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.