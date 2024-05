KI-Widerspruch bei Facebook & Instagram: So kann man die Datennutzung verhindern

Mittlerweile kommt kaum eine Online-Plattform an KI-Diensten vorbei. Auch bei Facebook und Instagram sollen KI-Services zum Einsatz kommen. Um das eigene System zu trainieren, werden Beiträge und Inhalte von Nutzern auf Instagram und Facebook ausgewertet. Wer das nicht möchte, muss aktiv werden und der Datennutzung widersprechen. Wie funktioniert das?

KI-Systeme funktionieren, indem sie mit Daten „gefüttert“ werden. In den sozialen Medien gibt es unzählige schriftliche Beiträge und Bilder, die dafür verwendet werden können. Postet ihr also etwas bei Facebook oder Instagram, soll es ab Ende Juni von „Meta AI“ verwertet werden (Quelle: Verbraucherzentrale). Dazu werden die Nutzungsbedingungen der Social-Media-Portale angepasst. Um zu verhindern, dass eure Daten von „Meta AI“ genutzt werden, müsst ihr ein Online-Formular ausfüllen. Hier geht es zum Formular für Facebook und hier für Instagram.

Für jede Plattform sollte ein eigenes Formular ausgefüllt werden. Folgt dazu einfach den Links und gebt die benötigten Daten ein. Die Formulare findet man auch im Menü der jeweiligen Plattform:

Bei Facebook ruft ihr eure Chronik auf. Tippt auf das Profilfoto am PC oder die drei Balken in der Facebook-App auf dem PC. Steuert den Bereich „Einstellungen und Privatsphäre“ an. Öffnet dort die Einstellungen. Hier geht es zur „Datenschutzrichtlinie“. Tippt auf die Option „Widerspruchsrecht“.

Bei Instagram findet ihr das Formular zum KI-Widerspruch so:

Öffnet die Instagram-App. Tippt auf die drei Balken und öffnet die Einstellungen. Wählt den Bereich „Info“ aus. Hier findet ihr die „Datenschutzrichtlinie“. Tippt auf das „Widerspruchsrecht“ und folgt den weiteren Anweisungen.

In das Formular tragt ihr ein, wo ihr wohnt und mit welcher E-Mail-Adresse ihr euch bei dem jeweiligen Portal anmeldet. Zudem müsst ihr begründen, warum ihr nicht wollt, dass eure Daten verarbeitet werden. Gebt hier zum Beispiel an, dass ihr nicht möchtet, dass anhand eurer Beiträge neue Inhalte für Facebook oder Instagram generiert werden oder verweist auf das „Recht auf Vergessen“ aus der DSVGO. Beachtet, dass eure Daten auch nach einem erfolgreichen Widerspruch für bestimmte Zwecke von Meta genutzt werden. So gibt das Unternehmen an:

„Möglicherweise verarbeiten wir zur Entwicklung und Verbesserung der KI bei Meta Informationen über dich, selbst wenn du dagegen Einspruch erhebst oder unsere Produkte und Dienste nicht nutzt.“

Das betrifft zum Beispiel Fotos, auf denen ihr zu sehen seid und die von anderen Nutzern hochgeladen wurde, die der KI-Nutzung nicht widersprochen haben.

Widersprecht ihr nicht, werden Inhalte, die ihr bei Facebook oder Instagram veröffentlicht zum Trainieren der Künstlichen Intelligenz verwendet. Dazu gehören auch Beiträge, die nicht öffentlich, sondern nur für Freunde sichtbar sind. Chat-Nachrichten sind hingegen ausgenommen. Meta gibt nicht an, ob nur zukünftige Inhalte oder auch bereits veröffentlichte Beiträge und Fotos für die Künstliche Intelligenz herangezogen werden. Sollte euer Widerspruch abgelehnt werden, müsst ihr entweder damit leben, dass eure Daten für KI-Inhalte genutzt werden oder ihr postet nichts mehr bei Instagram und Facebook (So kann man seinen Instagram-Account löschen).

