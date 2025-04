Deutsche Bahn reagiert endlich: Chaos am Bahnsteig soll ein Ende haben

Die Deutsche Bahn reagiert auf langjährige Kritik ihrer Fahrgäste: Wer am Bahnhof panisch nach dem richtigen Gleis oder Anschlusszug sucht, soll besser informiert werden. Auch in einem anderen Bereich will die Bahn für mehr Planbarkeit sorgen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Deutsche Bahn: Neue Informations-Offensive

Ob Gleiswechsel, verpasster Anschluss oder ausgefallener Halt – das Chaos an Bahnsteigen kennen viele Reisende nur zu gut. Jetzt verspricht die Deutsche Bahn Besserung: Künftig soll ein Gleiswechsel spätestens sieben Minuten vor Einfahrt des Zuges bekannt sein.

Anzeige

Auch über ausgefallene Halte will der Konzern früher informieren: im Fernverkehr mindestens eine Stunde vorher, im Regionalverkehr 30 Minuten und bei der S-Bahn 15 Minuten. Erklärtes Ziel ist es, das Informationschaos deutlich zu verringern. Das gilt auch für Anschlusszüge, über die die Bahn künftig noch aktueller informieren will.

Grund für die neue Offensive ist die anhaltende Unzufriedenheit vieler Kunden, die sich laut Umfragen teils schlecht informiert fühlen. Vor allem an großen Kopfbahnhöfen wie Stuttgart oder Frankfurt geraten Reisende immer wieder unter Zeitdruck, wenn sich kurzfristig das Gleis ändert. Gerade Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhl oder schwerem Gepäck stoßen in solchen Situationen schnell an ihre Grenzen.

Anzeige

Laut Bahn-Vorstand Daniela Gerd tom Markotten soll die Informationsqualität bis 2027 auf 80 Prozent steigen. Das heißt: In mindestens vier von fünf Fällen sollen die Fahrgäste verlässlich und rechtzeitig wissen, wann der Zug kommt, wo genau er hält und von welchem Gleis er wann abfährt. Derzeit liegt dieser Wert laut Bahn bei 74 Prozent (Quelle: Tagesschau).

Mehr Infos: Moderne Bahn-Systeme nötig

Ob die geplanten Maßnahmen im Alltag tatsächlich helfen, hängt auch davon ab, wie konsequent die Bahn ihre Systeme modernisiert und ihre Versprechen tatsächlich flächendeckend umsetzt. Eine frühzeitige und klarere Kommunikation über Apps, Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen könnte hektische Szenen auf Bahnsteigen endlich zur Ausnahme werden lassen.

Anzeige

Im DB Navigator gibt es Echtzeitinfos zur Reise:

DB Navigator: Die App der Deutschen Bahn

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.