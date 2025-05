Deutschlandticket für Rentner: Das müssen Senioren beachten

Das Deutschlandticket startete im Mai 2023. Es ermöglicht bundesweit die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, inklusive Bus, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn und Regionalzügen in der 2. Klasse. Ob es Ermäßigungen für Rentner gibt, erklären wir euch hier.

Bislang gibt es im öffentlichen Personennahverkehr oft ermäßigte Tarife für alle ab einem Alter von 65 Jahren. In Berlin kostet ein Jahres-Abo im Berliner Gesamtnetz zum Beispiel für alle Senioren 624 Euro pro Jahr (52 Euro monatlich), während der Normalpreis bei 761 Euro (ca. 63 Euro monatlich) liegt.

Deutschland-Ticket für Senioren: Gibt es einen Rentner-Rabatt?

Für das Deutschland-Ticket gibt es jedoch keinen Rabatt für Rentner. Es ist also egal, ob ihr 25 oder 75 Jahre alt seid, der Preis liegt immer bei 58 Euro. Ein Seniorenticket, das für Fahrten in ganz Deutschland gilt, ist nicht vorgesehen oder in Planung. Auch wenn es aber keine direkte Ersparnis für Senioren gibt, könnte sich das Deutschlandticket für Rentner trotzdem lohnen. Das hängt davon ab, wo man wohnt sowie wie oft und wie weit man fahren will. Meistens ist das deutschlandweit gültige 58-Euro-Ticket günstiger als ein regional begrenztes Abo im Seniorentarif.

Als Berliner Rentner kann man mit dem 49-Euro-Ticket zum Beispiel durch ganz Deutschland fahren und ist nicht wie beim teureren VBB-Abo-65-Plus nur auf das VBB-Netz beschränkt.

Auch in anderen Bundesländern kommt das Deutschlandticket günstiger, wenn man sowieso schon ein Abo-Ticket benutzt. In München kostet die IsarCard65 für Senioren ab ca. 57 Euro. Das Ticket wie das Berliner Senioren-Abo nur für Fahrten im Stadtgebiet und der unmittelbaren Umgebung gültig.

In NRW kostet das „Schöne60Ticket NRW“ ab 180,50 Euro im Monat. Das Ticket ist im ganzen Bundesland Nordrhein-Westfalen gültig und deutlich teurer als die deutschlandweit nutzbare 58-Euro-Variante.

Es gibt aber auch Bundesländer, bei denen regional beschränkte Angebote günstiger als 58 Euro sind, etwa Hessen (379 Euro im Jahr/31,58 Euro pro Monat) oder Bayern.

Nicht nur für Rentner gibt es keine günstige Version des 49-Euro-Tickets. Auch Schüler, Azubis sowie Studenten müssen den vollen Preis bezahlen. Und wie sieht es mit Hunden aus?

Eine kleine Hürde könnte es für einige Rentner und Senioren geben: Das Deutschland-Ticket soll vor allem digital erhältlich sein. Wer am Computer oder Smartphone nicht versiert ist, benötigt also möglicherweise Unterstützung beim Kauf.

Das Ticket soll aber nicht ausschließlich auf einem Smartphone verfügbar sein, sondern auch als Chipkarte für den Geldbeutel. Diese Variante soll auch an Schaltern und anderen Verkaufsstellen ausgegeben werden. Ein Papier-Ticket, das man an Automaten erhält, ist hingegen nicht geplant. Angedacht ist neben dem Deutschlandticket noch ein Sozial-Ticket. Diese Variante für Einkommensschwächere gedacht und soll weniger kosten (Quelle: Verbraucherzentrale).