Dieses praktische Smartphone-Extra müsst ihr unbedingt auf eurer nächsten Reise dabei haben

Roaming außerhalb der EU kann ganz schön ins Geld gehen – deswegen ist eine eSim auf Fernreisen ein absolut unverzichtbares Handy-Extra. Bei meinem kürzlichen Trip nach Südkorea habe ich einen Anbieter gefunden, der mich überzeugt hat.

eSim von Saily hat mich durch Südkorea begleitet

Wenn ihr eine Reise außerhalb der EU plant, dann darf eine eSim nicht in eurem virtuellen Gepäck fehlen. Innerhalb der EU könnt ihr zwar mit vielen Smartphone-Tarifen per Roaming ohne Extrakosten auf das Internet zugreifen – doch sobald ihr den Kontinent verlasst, kann das schnell richtig teuer werden.

In einem aufwendigen Testlauf (manche würden Urlaub dazu sagen) habe ich die eSim von Saily in Südkorea ausprobiert. Ich habe mir ein paar Tage vor dem Trip ein 5 GB Datenpaket für einen Monat gebucht (bei Saily ansehen) – für nur knapp 10 Euro wurde ich nicht enttäuscht.

Nach dem Ankommen habe ich die eSim ganz einfach im Sim-Manager meines Handys aktiviert und die deutsche Sim deaktiviert. Danach brauchte es nur ein paar Minuten und einen Neustart meines Handys und schon hatte ich weit weg von daheim eine beeindruckend stabile und schnelle mobile Internetverbindung.

Die dazugehörige Saily-App ist simpel und klar gestaltet – ihr habt immer den Überblick darüber, wie viel Datenvolumen ihr bereits verbraucht habt, könnt im Zweifelsfall mehr dazubuchen und Extras wie Ad Blocker, Web Protection und Virtual Location ein und ausschalten.

Saily eSim: Besser als o2 in Berlin

Saily bietet seine eSims für über 200 Länder in verschiedenen Paketen an – von 1 GB für 7 Tage bis hin zu unendlich GB während eines begrenzten Zeitraums. Allerdings sind nicht alle Pakete in allen Regionen verfügbar.

Leider kann ich nicht beurteilen, ob die Qualität überall gleich gut ist – vermutlich müssen in Ländern mit schlechterer Infrastruktur Einbußen in Kauf genommen werden. In Südkorea hatte ich wirklich keinen Grund zur Klage. In Seoul war die Qualität durchgehend hoch, ohne dass ich jemals einen Aussetzer bemerkt habe.

Auch in der kleinen Küstenstadt Sokcho hatte ich mobiles Internet ohne nennenswerte Einschränkungen. Nur auf dem Weg zwischen den beiden Städten hakelte die Verbindung kurz, allerdings nicht lang genug, um wirklich Probleme zu bereiten.

Damit funktionierte die eSim genau genommen besser als mein vollwertiger o2-Tarif in Berlin, bei dem ich immer wieder an bestimmten Orten null Internet habe. Der nächste Urlaub kann für mich also auch aus diesem Grund nicht schnell genug kommen.