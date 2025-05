Top-Deal bei o2: 30 GB für 14,99 € – flexibler Tarif mit Grow-Bonus

Wenn ihr euch aktuell nach einem kostengünstigen und flexiblen Mobilfunktarif umschaut, solltet ihr folgendes Angebot von o2 kennen. Der Anbieter hat den Mobile M Flex-Tarif gerade deutlich reduziert: Statt der regulären 29,99 Euro zahlt ihr für kurze Zeit nur 14,99 Euro pro Monat – und das ohne langfristige Vertragsbindung. Was genau steckt hinter dem Angebot? Wir haben die Details für euch gecheckt.

Der Mobile M Flex-Tarif bietet euch satte 30 GB Datenvolumen im schnellen 5G- und LTE-Netz von o2 (Angebot bei o2 ansehen). Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s seid ihr bestens fürs mobile Surfen, Streamen und Arbeiten unterwegs gerüstet. Wer auf Nummer sicher gehen möchte: Auch wenn ihr noch kein 5G-Gerät habt, könnt ihr den Tarif problemlos nutzen, da er auch LTE unterstützt.

Besonders interessant ist der sogenannte Grow-Vorteil: Jedes Jahr, in dem ihr den Tarif nutzt, bekommt ihr 5 GB zusätzliches Datenvolumen – völlig automatisch und ohne Zusatzkosten. Das bedeutet, dass ihr im zweiten Jahr bereits 35 GB zur Verfügung habt, im dritten Jahr wären es 40 GB und so weiter. Für alle, die langfristig planen, eine echte Bereicherung.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: o2

Tarif: Mobile M Flex

Allnet- und SMS-Flat

30 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

Flexibel monatlich kündbar

Pro Jahr steigt das monatliche Datenvolumen um 5 GB an

30-GB-Vertrag bei o2: Darum lohnt sich das Angebot

Monatlich kündbar

Anschlusspreis aktuell nur 9,99 Euro

30 GB eventuell zu wenig für Power-Surfer

Ein großer Pluspunkt des Mobile M Flex-Tarifs ist die monatliche Kündbarkeit. Ihr seid also nicht an einen 24-Monats-Vertrag gebunden und könnt jederzeit wechseln oder den Tarif an eure Bedürfnisse anpassen. Gerade in Zeiten, in denen Flexibilität immer wichtiger wird, ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Normalerweise schlägt der Anschlusspreis bei o2 mit 39,99 Euro zu Buche, doch im aktuellen Angebot zahlt ihr lediglich 9,99 Euro einmalig. Das spart nicht nur Geld, sondern macht den Einstieg in den Tarif noch attraktiver.

Warum ich den Tarif empfehle Für 14,99 Euro im Monat erhaltet ihr ein äußerst solides Gesamtpaket mit viel Datenvolumen, 5G-Unterstützung und maximaler Flexibilität durch die monatliche Kündbarkeit. Ob ihr Viel-Surfer seid oder einfach nur einen leistungsstarken Tarif ohne langfristige Verpflichtung sucht – der Mobile M Flex von o2 ist definitiv einen Blick wert. Martin Bosse

