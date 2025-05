0157: Welches Netz nutzt diese Vorwahl und wem gehört die Nummer?

Welches Netz hat eine Rufnummer mit der Vorwahl 0157 und welcher Anbieter könnte dahinter stecken?

Welcher Anbieter steckt hinter 0157?

Bei der Vorwahl 0157 handelt es sich ursprünglich um eine Mobilfunkvorwahl von E-Plus in Deutschland. Mittlerweile arbeitet der Anbieter im Telefónica-Netz, also bei o2.

Genau genommen ist „0157“ nur der Teil einer Vorwahl. Die kompletten Vorwahlen lauten 01570, 01573, 01575, 01577 und 01578. Die Mobilfunkvorwahl 0157 ist keine ausländische Telefon-Vorwahl, sondern gehört ursprünglich zum Netz von o2 (Telefónica Deutschland). Als die Vorwahlen für Handynummern in Deutschland vergeben wurden, erhielten die verschiedenen Netzbetreiber jeweils bestimmte Nummernkreise. So wurde die Vorwahl 0157 dem Anbieter E-Plus zugeteilt, der inzwischen im o2-Netz arbeitet. Wer also eine Nummer mit dieser Vorwahl sieht, konnte früher sicher sein, dass der Anschluss bei o2 aktiv war.

Mittlerweile ist die Zuordnung aber nicht mehr ganz so einfach. Mit der Möglichkeit der Rufnummernmitnahme (MNP, Mobile Number Portability) kann jeder Mobilfunkkunde seine Handynummer inklusive Vorwahl beim Wechsel zu einem anderen Anbieter behalten. Dadurch kann eine Nummer mit der Vorwahl 0157 heute theoretisch auch bei Anbietern wie Telekom, Vodafone oder anderen Discountern genutzt werden.

Spam und unbekannte Nachrichten von 0157

Obwohl viele Spam-Nachrichten mit ausländischen Vorwahlen verschickt werden, nutzen Betrüger manchmal auch die deutsche Vorwahlgasse 0157. Falls ihr also eine ungewöhnliche Nachricht mit solch einer Nummer erhaltet, ignoriert und löscht sie.

0157: Welches Netz wird wirklich genutzt?

Grundsätzlich bleibt die Vorwahl ein guter Anhaltspunkt für das ursprünglich genutzte Netz. Gerade bei älteren Verträgen oder Nummern, die nie den Anbieter gewechselt haben, steht 0157 noch für o2. Wer sichergehen möchte, in welchem Netz eine bestimmte Nummer aktuell aktiv ist, kann eine Netzabfrage durchführen.

Auch wichtig: Habt ihr eine Telefonie-Flat für das Netz von E-Plus, solltet ihr beachten, dass die jeweilige Rufnummer zwar bei einem Vertragsabschluss mit dem Mobilfunkanbieter E-Plus registriert wurde, allerdings mittlerweile aufgrund einer Rufnummernmitnahme bei einem anderen Mobilfunkanbieter liegen könnte. Bei einer Tarifsuche spielt das natürlich keine Rolle: Die Rufnummern geben in der Regel auch Aufschluss über das angebotene Netz. So könnt ihr leicht herausfinden, welches Netz hinter der womöglich von einem Drittanbieter schwammig angegebenen Formulierung „E-Netz“ steckt.

Um herauszufinden, ob die Rufnummern mit den Vorwahlen 0157 (01570, 01573, 01575, 01577 und 01578) tatsächlich noch im o2-Netz registriert sind, könnt ihr die Abfrage der Netzzugehörigkeit eures Mobilfunkanbieters nutzen. Diese bieten den Dienst kostenfrei an. So ruft man bei der Deutschen Telekom und Vodafone eine Servicenummer an und gibt einfach die entsprechende Rufnummer ein. o2-Kunden können eine SMS mit der Rufnummer senden, um die Netzzugehörigkeit zu erfahren. In der folgenden Tabelle entnehmt ihr einfach die Servicenummer eures Mobilfunkbetreibers und gebt dann die jeweilige Rufnummer an.

Vodafone Deutsche Telekom o2 Anruf: 12313 Anruf: 4387 SMS: 4636 Angegebene Servicenummer anrufen und Rufnummer eingeben, um Netzzugehörigkeit angesagt zu bekommen Angegebene Servicenummer anrufen und Rufnummer eingeben, um Netzzugehörigkeit angesagt zu bekommen SMS mit „Netz Rufnummer“ senden (Rufnummer mit der abzufragenden Rufnummer ersetzen). Danach bekommt ihr eine SMS mit der Mitteilung, in welchem Netz die jeweilige Rufnummer registriert ist.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Vorwahl 0157 stammt ursprünglich aus dem o2-Netz, kann aber dank Rufnummernmitnahme heute bei jedem Anbieter genutzt werden. Wer das aktuelle Netz wissen will, sollte eine Netzabfrage machen. Wir helfen auch, wenn ihr nach den Vorwahlen 0151 und 0152 sucht.