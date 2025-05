Vorwahl 0151: Welcher Anbieter ist das?

Welches Netz hat eine Rufnummer mit der Vorwahl 0151? Erfahrt hier, welcher Anbieter hinter den Vorwahlen 01511, 01512, 01514, 01515, 01516 und 01517 steckt.

Bei der Vorwahl 0151 handelt es sich ursprünglich um eine Mobilfunkvorwahl von Telekom (T-Mobile) in Deutschland.

0151: Zu diesem Netz gehört die Vorwahl

Nummern, die mit 0151 beginnen, gehören in der Regel zum Netz der Deutschen Telekom. Dazu gehören auch Nummern der günstigen Provider im D1-Netz wie Congstar, Ja!Mobil, Fraenk, Klarmobil, Freenet und Kaufmland MObil. Aber: Durch Rufnummernmitnahme (Portierung) kann heutzutage jeder Anbieter hinter einer 0151-Nummer stecken. Wenn jemand also seine alte Telekom-Nummer mit zu o2, Vodafone oder einem anderen Anbieter mitgenommen hat, bleibt die 0151 bestehen. Die Vorwahl gibt also lediglich an, bei welchem Anbieter die entsprechende Nummer ursprünglich aktiviert und freigeschaltet wurde. Nach einer Portierung können sowohl das Netz als auch der Anbieter wechseln.

Zwar wurde die jeweilige Rufnummer bei einem Abschluss eine Vertrags bei der Deutschen Telekom registriert, allerdings kann die Rufnummer mittlerweile zu einem anderen Mobilfunkanbieter umgezogen worden sein. Seid ihr auf der Tarifsuche, könnt ihr davon ausgehen, dass die jeweilige Vorwahl auch das Netz kennzeichnet. Das ist nützlich, um beispielsweise bei Mobilfunk-Drittanbietern das Netz herauszufinden, die nur schwammig „D-Netz“ oder „E-Netz“ formulieren. Habt ihr eine Telefon-Flat in bestimmte Netze und wollt herausfinden, zu welchem Netz die jeweilige Rufnummer gehört, könnt ihr dies über die kostenfreie Rufnummernabfrage klären.

0151: Welches Netz nutzt die Vorwahl wirklich?

Wollt ihr herausfinden, welches Netz eine bestimmte Rufnummer nutzt, könnt ihr eine also Abfrage über euren Mobilfunkprovider durchführen. Alle Mobilfunkbetreiber bieten eine sogenannte Abfrage der Netzzugehörigkeit kostenfrei an. Das funktioniert folgendermaßen: Ihr ruft bei der jeweiligen Servicenummer eures Netzbetreibers an, also der Deutschen Telekom (T-Mobile), Vodafone oder o2, und gebt die gewünschte Nummer über das Tastenfeld eures Handys ein. Danach wird euch das Netz angesagt, für das die jeweilige Rufnummer freigeschaltet ist. So könnt ihr herausfinden, ob die Nummer beispielsweise in ein anderes Netz umgezogen worden ist.

