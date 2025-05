Klarmobil: SIM aktivieren und eSIM einrichten

Habt ihr eine neue SIM-Karte von Klarmobil, müsst ihr die SIM möglicherweise vor der ersten Nutzung aktivieren. Wie funktioniert die Aktivierung und was sollte man beachten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was zu tun ist, hängt davon ab, ob man Prepaid- oder Vertragskunde ist.

Anzeige

Prepaid bei Klarmobil: SIM-Karte aktivieren

Habt ihr eine physische SIM-Karte von Klarmobil erhalten, müsst ihr sie zunächst freischalten lassen, bevor ihr damit telefonieren, SMS schreiben oder mobil surfen könnt. So funktioniert es:

SIM-Karte einlegen: Setzt die SIM-Karte in as Smartphone ein. Die passende Größe (Nano, Micro oder Standard) könnt ihr aus der Kombi-SIM herausbrechen. Ist die Karte eingelegt, folgt die Online-Aktivierung. Dazu geht ihr auf diese Seite: Weiter zu Klarmobil. Auf der Seite gebt ihr die Rufnummer ein. Die Nummer findet ihr in den Unterlagen, die ihr mit der SIM-Karte erhalten habt. Sie ist außerdem auf einem Sticker auf der Rückseite der Prepaid-SIM abgedruckt. In das untere Feld gebt ihr den Sicherheitscode ein. Den Code findet ihr ebenfalls auf der Rückseite der SIM. Drückt auf „Mobilfunknummer prüfen“. Folgt den weiteren Anweisungen, um die Registrierung abzuschließen. Danach kann es noch bis zu 15 Minuten dauern, bis die Karte freigegeben wird. Lasst das Smartphone in diesem Zeitraum ausgeschaltet.

Anzeige

Falls ihr eine Prepaid-SIM habt, müsst ihr euch für die Freischaltung zusätzlich legitimieren. Das geht entweder per Video-Ident oder in einer Postfiliale mit dem Post-Ident-Verfahren.

Anzeige

In seltenen Fällen kann es etwas länger dauern, bis die Aktivierung durchgeführt wurde. Schaltet das Smartphone in solchen Fällen wieder aus und nach kurzer Zeit wieder ein. Klarmobil selbst sagt, dass der Vorgang bis zu 24 Stunden dauern kann. Geht die neue SIM-Karte dann immer noch nicht, nehmt Kontakt mit dem Klarmobil-Support auf: Zum Kunden-Service. Sollte es Schwierigkeiten geben, könnt ihr die Freischaltung auch per Telefon veranlassen.

Aktivierung für Vertrags-Kunden

Vertrags-Kunden haben es noch etwas leichter. Für euch ist die angeforderte SIM-Karte mit der zugehörigen Handynummer bereits freigeschaltet. Somit ist eine Aktivierung von eurer Seite nicht erforderlich.

Ihr müsst lediglich die SIM-Karte im Handy platzieren und die entsprechende PIN eintippen, die euch per Post oder E-Mail zugestellt wurde.

Anzeige

Habt ihr eure bisherige Handynummer zu Klarmobil portiert? Dann wird eure Klarmobil-SIM-Karte an dem Tag, der euch per E-Mail genannt wurde, automatisch freigeschaltet.

eSIM bei Klarmobil aktivieren

Wenn ihr statt einer klassischen SIM-Karte eine eSIM nutzen möchtet, geht das bei Klarmobil ebenfalls einfach:

eSIM-Profil anfordern: Loggt euch in euer Kundenkonto auf der Klarmobil-Webseite ein und fordert das eSIM-Profil an. Alternativ könnt ihr dazu den Kundenservice kontaktieren. Zum Login. eSIM-Profil als QR-Code erhalten: Dort bekommt ihr einen QR-Code per E-Mail oder über das Kundenportal. Anschließend könnt ihr die eSIM auf dem Smartphone einrichten: iPhone: Einstellungen → Mobilfunk → Mobilfunktarif hinzufügen

Einstellungen → Mobilfunk → Mobilfunktarif hinzufügen Android: Einstellungen → Netzwerk & Internet → Mobilfunknetz → SIM hinzufügen Scannt den QR-Code und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anzeige

eSIM killt die SIM-Karte – gut so! Abonniere uns

auf YouTube

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen ist die eSIM direkt aktiv oder wird nach wenigen Minuten freigeschaltet. Wenn es Probleme bei der Aktivierung gibt, hilft dir der Klarmobil-Kundenservice telefonisch unter 040 34 8585 300 oder im Kundenportal weiter.