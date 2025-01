0152: Welches Netz steckt hinter der Vorwahl?

Bei 0152 handelt es sich um keine vierstellige Vorwahl. Die vollständige Vorwahl kann 01520, 01522, 01523 oder 01525 lauten. In welchem Netz sind die angegebenen Vorwahlen registriert und wie kann man überprüfen, ob diese bereits über eine Rufnummernportierung zu einem anderen Mobilfunkprovider umgezogen wurden?

Die Gesamtzahl aller in Deutschland genutzten Handyvorwahlbereiche beträgt knapp 30, einige davon sind 01520, 01522, 01523 und 01525 – zusammengefasst die 0152-Vorwahlen. Dabei handelt es sich um Fünf-Ziffern-Vorwahlen, auf die zurückgegriffen wird, wenn vierstellige Zahlen bereits ausgeschöpft wurden.

0152: Welches Netz?

Vorwahl Netz 01520 Vodafone 01522 Vodafone 01523 Vodafone 01525 Vodafone

Die 0152-Vorwahlen 01520, 01522, 01523 und 01525 gehören wie auch die Vorwahlen 0162, 0172, 0173 und 0174 zum Vodafone-Netz.

Hinweis: Die Angabe bezieht sich lediglich darauf, von welchem Betreiber die Nummer ausgegeben wurde. Der Nutzer kann eine dieser Nummern nachträglich zu einem Anbieter in einem anderen Netz portiert haben. Man kann also nicht zuverlässig sagen, zu welchem Netz die Nummern mit dem Vorwahlbereich 0152 tatsächlich gehören.

Hilfe bei der Tarifwahl: Gibt ein Mobilfunkbetreiber die Vorwahlen 01520, 01522, 01523 und/oder 01525 als Rufnummern an und kennzeichnet das Netz als „D-Netz“, so ist davon auszugehen, dass es sich um einen Vertrag im Vodafone-Netz handelt. Werden nicht direkt Rufnummern angezeigt, solltet ihr den Tarif auswählen und zum nächsten Schritt wechseln, dort werden meist die entsprechenden Handynummern beziehungsweise die entsprechende Handynummer eures möglichen neuen Vertrags angegeben.

Hilfe bei Telefonie-Flats in bestimmte Netze: Zwar kennzeichnen die Vorwahlen 01520, 01522, 01523 und 01525 in der Regel Rufnummern, die im Vodafone-Netz abgeschlossen wurden, doch mittlerweile könnten sie über eine Rufnummernmitnahme zu einem anderen Mobilfunkanbieter portiert worden sein. Habt ihr eine Telefonie-Flat in bestimmte Netze und wollt möglichen Kostenfallen aus dem Weg gehen, solltet ihr über eine Netzzugehörigkeitsabfrage über euren Provider sicherstellen, dass es sich um einen Anschluss im entsprechenden Netz handelt. Dass klingt komplizierter als es ist und lässt sich innerhalb weniger Sekunden durchführen. Die einzelnen Schritte erklären wir in den nachfolgenden Absätzen.

0152-Vorwahlen: Tatsächlich Vodafone-Netz? So findet ihr es heraus

Jeder der deutschen Mobilfunkbetreiber bietet kostenfrei eine sogenannte Netzzugehörigkeitsabfrage an. Darüber könnt ihr mit der Eingabe der jeweiligen Rufnummer schnell und einfach herausfinden, in welchem Netz diese registriert ist. Hierbei gibt es Folgendes zu beachten:

Ihr ruft die Servicenummer eures Netzbetreibers an – und nicht etwa die, in der sich die entsprechende Rufnummer befinden könnte.

– und nicht etwa die, in der sich die entsprechende Rufnummer befinden könnte. Für Vodafone- und Telekom-Kunden wurde eine Rufnummer eingerichtet.

eingerichtet. O2-Kunden können per SMS-Abfrage herausfinden, in welchem Netz sich die jeweilige Rufnummer befindet.

herausfinden, in welchem Netz sich die jeweilige Rufnummer befindet. Der Anschlussinhaber wird nicht in Kenntnis über die Abfrage gesetzt.

gesetzt. Der komplette Vorgang ist kostenfrei.

Eigenes Netz Nummer Was tun? Vodafone 12313 Angegebene Servicenummer anrufen und Zielrufnummer eingeben Telekom 4387 Angegebene Servicenummer anrufen und Zielrufnummer eingeben o2 4636 SMS mit „Netz Rufnummer“ senden

Es gibt auch unabhängige Online-Dienste, auf denen man das Netz von Handynummern abfragen kann. Das geht mit einer begrenzten Anzahl an Nummern pro Tag kostenlos, zum Beispiel hier:

