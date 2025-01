Telekom: Treuepunkte einlösen? Das ist Betrug

Mittlerweile haben zahlreiche Online-Dienste und -Shops ein Treueprogramm für Rabatte und Prämien. Dabei kann man oft Punkte sammeln und gegen einen Bonus eintauschen. Gibt es auch bei Telekom Treuepunkte?

Schon seit Ende 2024 landen bei vielen Nutzern E-Mails im Postfach, bei denen man aufgefordert wird, seine Telekom-Treuepunkte einzulösen. Der Aufforderung sollte man aber nicht nachkommen. Telekom hat kein Punkteprogramm und hinter der Nachricht verbirgt sich ein Betrugsversuch. So warnt unter anderem die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein vor der aktuellen E-Mail-Welle:

Im X-Kanal von Telekom wird vom Unternehmen direkt auf diese Warnung Bezug genommen und sich für die Information bedankt.

Treuepunkte bei Telekom? Das steckt hinter der E-Mail

Auch auf der offiziellen Webseite bei telekom.de wird vor E-Mails zum Treueprogramm gewarnt.

„Ihre Punkte sind bereit, um in ein Geschenk eingelöst zu werden“: So startet die angeblich von Telekom stammende E-Mail. Wie bei gefährlichen Nachrichten üblich, wird Druck auf den User aufgebaut, um ihn zu einer Aktion zu bringen. In dem Fall wird auf einen Punkteverfall zum Monatsende hingewiesen, wenn man seine Bonuspunkte nicht nutzt. Die Nachricht stammt aber nicht von Telekom und es gibt dort keine Treuepunkte zum Sammeln oder Einlösen.

Was ist das Ziel solcher E-Mails? Betrüger wollen, dass Empfänger der Nachricht auf einen dort enthaltenen Link klicken. Dahinter sieht man die angeblichen „Geschenke“. Dazu zählen begehrte Produkte wie ein iPhone 16 Pro oder Thermomix. Für den Erhalt soll man persönliche Daten eintragen und Kontodaten hinterlegen. Tatsächlich gibt man diese sensiblen Informationen aber in die Hände von Kriminellen, die auf einen fremden Namen Schaden anrichten oder Bank- und Kreditkartenkonten plündern können.

E-Mail mit Treuepunkten ist nicht von Telekom

Es gibt kein Bonusprogramm, bei dem man direkt über Telekom Treuepunkte sammeln kann. Das Telekommunikationsunternehmen bietet lediglich den „Magenta Moments“-Dienst, über den Kunden bestimmte Angebote wahrnehmen können. Dazu gehören zum Beispiel vergünstigte Zugänge zu anderen Online-Diensten oder Rabatte in Online-Shops. Hochpreisige Geschenke wie ein iPhone 16 gibt es dort jedoch nicht, schon gar nicht im Tausch gegen angebliche Bonuspunkte. Für den Abschluss von Handy- und Festnetzverträgen kann man zwar Payback-Punkte sammeln, über einen möglichen Verlust von Payback-Punkten wird man aber normalerweise nicht von Telekom, sondern direkt über Payback informiert (Payback bei Telekom ansehen). Die Bezeichnung „Treuepunkte“ wie sie in der E-Mail erwähnt wird, wird bei Payback nicht genutzt.

Was sollte man tun?

Bekommt ihr so eine E-Mail im Namen von Telekom, ignoriert und löscht sie. Habt ihr bereits persönliche Daten eingegeben, solltet ihr in naher Zukunft vorsichtig sein, vor allem, wenn es sich um Kreditkarten- oder Bankdaten handelt. In diesem Fall solltet ihr sofort eure Bank kontaktieren und melden, dass die Informationen vermutlich in die Hände von Betrügern gelangt sind. Überprüft auch regelmäßig Kontoauszüge, um unberechtigte Buchungen festzustellen. Für weitere Hilfe lest hier weiter: Was ist, wenn ich eine Phishing-Mail geöffnet habe?

Wie ihr generell betrügerische E-Mail erkennen könnt, erfahrt ihr in diesem Ratgeber:

