Briefwahl online beantragen: So geht es 2025

Im Februar 2025 wird wieder gewählt. Am 23. Februar 2025 wird der 21- Deutsche Bundestag gewählt. Ab sofort können Berechtigte ihre Unterlagen zur Briefwahl beantragen. Das funktioniert online.

Hinweis: Auch 2025 ist es nicht möglich, online zu wählen. Man kann seine Stimme also nicht per App am Smartphone oder im Browser am PC abgeben, sondern muss wie gewohnt das Kreuz an der richtigen Stelle auf dem Wahlzettel machen. Das geht wie immer am Wahlsonntag in der Kabine vor Ort oder mit den richtigen Unterlagen vorab per Brief.