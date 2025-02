Wahl-O-Mat 2025: Welche Partei passt zu mir?

Die Bundestagswahl 2025 steht an und es sind nur noch wenige Wochen, bis zum entscheidenden Kreuz. Doch welche Partei passt zu mir? Wer immer noch unentschlossen ist, kann den Test im Browser oder per App als Smartphone machen. Inzwischen ist der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2025 verfügbar. Es gibt zudem Alternativen.

Schon seit 2002 gibt es den „Wahl-O-Mat“. Dabei handelt es sich um einen Online-Service der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Wann startet der Wahl-O-Mat? Es geht los. Seit dem 6. Februar 2025 ist die Wahlhilfe verfügbar (direkt zum Anbieter).

Schon vorher startete der „Real-O-Mat“. Das Tool funktioniert ähnlich, bezieht sich aber auf das tatsächliche Abstimmungsverhalten der einzelnen Parteien im Bundestag und nicht auf deren Wahlversprechen (zum Real-O-Mat). Der WahlSwiper ist ein weiterer Webdienst, der bei der Wahlentscheidung helfen soll. Hier ging es am Freitag, den 31. Januar 2025 los (zum Wahlswiper).

Wahl-O-Mat 2025 ist da: So funktioniert er

Im Wahl-O-Mat bekommt man 38 Thesen präsentiert, bei denen man entscheidet, ob man zustimmt, ablehnt oder eine neutrale Meinung dazu hat. Die Thesen basieren auf den Parteiprogrammen. Alle 29 Parteien, die zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zugelassen sind, können ihre Antworten an den Wahl-O-Maten liefern. Wurden alle Thesen bewertet, kann man bestimmte Aussagen höher gewichten. Abschließend wählt man aus, welche Parteien für ein Ergebnis infrage kommen. Danach werden die Antworten ausgewertet und man bekommt die Parteien präsentiert, die am ehesten den eigenen Ansichten entsprechen.

So funktioniert der Real-O-Mat

Der Real-O-Mat greift auf eine andere Datenbasis zu, funktioniert im Prinzip aber genauso wie der Wahl-O-Mat. Man bekommt also eine Reihe von Thesen, bei denen man zwischen den Antworten „nein, geht mir zu weit“, „ja, finde ich auch“ und „nein, reicht mir nicht aus“ wählt. Einzelne Aussagen lassen sich stärker gewichten. Nach 20 Fragen bekommt man dann angezeigt, mit welchen Parteien die eigenen Antworten am meisten übereinstimmen. Hier könnt ihr loslegen:

WahlSwiper 2025: Wen soll ich wählen?

Ein alternativer Dienst ist der „Wahlswiper“. Das Angebot gibt es als App. Ihr beantwortet die Fragen im „Tinder“-Stil per „Swipe“ nach links oder rechts und bekommt im Ergebnis vorgeschlagen, welche Parteien zu den ausgewählten Positionen passen. Auch diese Wahlhilfe ist allerdings noch nicht gestartet. Der Wahlswiper für die Bundestagswahl 2025 wird am 31. Januar 2025 aktualisiert.

Die App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich, der Dienst kann aber auch einfach im Browser genutzt werden, indem man die WahlSwiper-Webseite öffnet.

WahlSwiper MOVACT GmbH

WahlSwiper - Finde deine Parte BLN Apps

Welche Partei passt am besten zu mir? Welche Argumente bieten die politischen Lager in den verschiedenen Themengebieten? Die Antworten gibt man per Wisch („Swipe“) nach links oder rechts ab – das kennen wir von der Dating-App Tinder. Für ein tieferes Verständnis gibt es zu jeder Frage ein Erklärvideo in der App.

Auf aktuelle Fragen zur Politik muss man antworten, dann bekommt man eine Wahlempfehlung für die Bundestagswahl 2026 in Form einer Liste. Die Liste zeigt dabei die prozentuale Übereinstimmung der eigenen Antworten mit den Wahlprogrammen der Parteien an. Anders als beim Wahl-O-Maten könnt ihr nicht nur eine Handvoll Parteien für das Ergebnis auswählen, sondern gleich alle Kandidaten, die bei der Wahl 2021 auf ein Kreuz hoffen. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt dieses Video zur Bundestagswahl 2017 :

WahlSwiper zur Bundestagswahl 2017 - tinderleicht deine Partei finden - Trailer

Die Menschen hinter der App WahlSwiper sind nach eigenen Angaben „ein Team rund um den Politikwissenschaftler Prof. Uwe Wagschal und Journalisten, Politik-Studenten, App-Entwicklern, Grafikern, Freiwilligen und Videoproduzenten, das gemeinsam in seiner Freizeit an dem Projekt gearbeitet hat. Die Inhalte erarbeiten wir gemeinsam mit unabhängigen Partnern, beispielsweise Universitäten.“

WahlSwiper ist nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch auf Englisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Persisch und Kurdisch verfügbar. Neben Fragen zur Bundestagswahl 2025 kann man sich hier auch Fragen zu Landtagswahlen der einzelnen Bundesländer oder Europawahlen beantworten lassen. So könnt ihr den WahlSwiper nutzen, um gleich für alle Wahlscheine die passende Partei zur Hand zu haben. Die Ergebnisse könnt ihr übrigens direkt über den dafür vorgesehenen Button mit Freunden und Kontakten über andere Social-Media-Apps teilen.

Im Video erklärt der Politikwissenschaftler Prof. Uwe Wagschal die WahlSwiper-App:

Für Amazon-Echo-Besitzer interessant: Der WahlSwiper lässt sich auch per Alexa aufrufen. Dazu muss der kostenlose Alexa-Skill „WahlSwiper“ von MOVACT installiert sein.

WahlSwiper MOVACT

Fazit: WahlSwiper und Wahl-O-Nat sind gut und einfach, aber nicht ausreichend für eine solide Wahlentscheidung

Politische Fragestellungen auf eine Ja-oder-Nein-Antwort zu verkürzen, ist ein sehr pragmatischer Ansatz.

Das einfache Prinzip und die Apps an sich haben jedoch auch ihre Grenzen und kleinere Schwächen. Natürlich sollte man das Ergebnis nicht als ultimative Empfehlung sehen, sondern als Vorschlag. Um sich tatsächlich sicher zu sein, das Kreuz am 23. Februar an der richtigen Stelle zu machen, solltet ihr euch über die App hinaus mit den Wahlprogrammen vertraut machen.

Einen jahrelangen Prozess der politischen Meinungsbildung durch Lesen, Diskutieren und Nachdenken können Wahl-O-Mat, WahlSwiper und andere Angeboten nicht ersetzen. Manchmal findet man seine eigenen Antworten eben nur, wenn man alle Argumente betrachtet hat und dann noch einmal darüber schläft. Ein schnelles Wischen nach links oder rechts könnte so gesehen sogar zu falschen Entschlüssen führen, die man eines Tages bereut. Immigration, Volkswirtschaft oder Umweltpolitik sind nur drei Beispiele für komplexe Themen, bei denen man sich – nicht nur als junger Wähler – etwas mehr Zeit nehmen sollte.

Uns hat der WahlSwiper gefallen, er dürfte vor allem politisch unerfahrenen Wählern dabei helfen, sich zurechtzufinden. Denn mal ganz ehrlich: Wer liest sich schon alle Parteiprogramme durch? So bekommt man wenigstens für die angebotenen Fragen sehr zügig die dazugehörigen Antworten und zudem einen guten Überblick über die vielen Facetten der aktuellen Politik. Das alleinige Entscheidungskriterium bei der Bundestagswahl 2025 sollte die App aber nicht sein.

