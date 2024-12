EC-Karte eingezogen: Was sollte man tun?

Hebt man Geld an einem Automaten ab, kommt es in seltenen Fällen vor, dass die Bankkarte nicht mehr herauskommt. Was kann man tun, wenn der Automat die Karte geschluckt hat?

Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass der Bankautomat die EC-Karte schluckt und nicht mehr zurückgeben möchte. Das passiert zum Beispiel, wenn die Karte gesperrt oder als verloren gemeldet wurde. Auch wenn die PIN mehrfach falsch eingegeben wurde oder die Karte nicht mehr gültig ist, kann sie einbehalten werden. Technische Fehler am Gerät können ebenfalls dazu führen. Die Karte wird auch geschluckt, wenn man vergisst, sie mitzunehmen. Bekommt ihr die Geldkarte nicht mehr zurück, bewahrt Ruhe und geht dann wie folgt vor.

Karte eingezogen: Was soll man tun?

Behält der Geldautomat eure Karte, geht nicht einfach weg. In seltenen Fällen dauert es einfach nur sehr lange, bis die Karte zurückgegeben wird. Schaut auf den Bildschirm am Automaten, da hier in der Regel ein Grund für die Einziehung angegeben wird. Geht aus dem Bildschirm hervor, dass die Karte einbehalten wurde, solltet ihr so handeln:

Befindet sich der Automat in einer Bankfiliale und ist noch geöffnet, wendet euch an einen Mitarbeiter für weitere Schritte. Möglicherweise kann der Bankangestellte den Automaten öffnen und ihr erhaltet die Geldkarte direkt zurück. Dafür solltet ihr euren Personalausweis oder ein anderes Dokument bereithalten, damit euch die Karte eindeutig zugeordnet werden kann,

für weitere Schritte. Möglicherweise kann der Bankangestellte den Automaten öffnen und ihr erhaltet die Geldkarte direkt zurück. Dafür solltet ihr euren oder ein anderes Dokument bereithalten, damit euch die Karte eindeutig zugeordnet werden kann, Ist die Filiale geschlossen oder befindet sich der Automat an einem anderen Ort, w endet euch direkt an eure Bank . Haltet eure Kontodaten und Angaben zum Automaten sowie zum Zeitpunkt des Vorfalls bereit.

. Haltet eure Kontodaten und Angaben zum Automaten sowie zum Zeitpunkt des Vorfalls bereit. Gehört der Automat zu der Bank, zu der auch die Karte gehört, kann man die Geldkarte oft dort wieder abholen . Manchmal ist eine Abholung schon am nächsten Werktag möglich.

. Manchmal ist eine Abholung schon am nächsten Werktag möglich. Haben der Geldautomat und die Geldkarte jedoch nichts miteinander zu tun, solltet ihr die Karte sperren lassen. Eine Rückgabe ist meistens nicht möglich oder dauert sehr lange. Es ist meistens schneller, sich eine neue Karte von seiner Bank ausstellen zu lassen.

Was machen, wenn der Automat die Karte schluckt?

Je nach Konto und Bank können für eine Ersatzkarte Gebühren anfallen. Bevor ihr eure Karte sperrt und eine Neue beantragt, sprecht das weitere Vorgehen mit dem Kunden-Support eurer Bank ab, um Kosten oder lange Wartezeiten zu vermeiden. Sicherheitshalber solltet ihr auch eure Umsätze und Kontoauszüge überwachen, nachdem die Karte eingezogen wurde. Es bleibt ein Restrisiko, dass die Karte nachträglich wieder aus dem Automaten ausgegeben wird oder sie geschluckt wurde, weil das Gerät durch Betrüger manipuliert wurde. Meldet euch bei Unstimmigkeiten sofort bei eurer Bank. So kann man manipulierte Geldautomaten erkennen.

Sollte die Karte nicht mehr verfügbar sein oder bereits gesperrt worden sein, kann eure Bank eine neue Karte ausstellen. Das dauert in der Regel einige Tage. Möglicherweise könnt ihr mit Apple Pay oder Google Pay weiter bezahlen. So kann man die EC-Karte auf dem Handy nutzen.

