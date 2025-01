Mit Blik in Deutschland zahlen: Geht das?

Blik ist eine Zahlungsmethode, die in Polen weit verbreitet ist. Stöbert man in polnischen Online-Shops, wird die Option dort häufig angeboten. Wie sieht es als deutscher Nutzer aus. Kann man mit Blik auch in Deutschland bezahlen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Blik ist ein Bezahldienst, der von verschiedenen Banken angeboten wird. Es ist demnach von der Bankkonto abhängig, ob man auf die Zahlungsmethode zugreifen kann.

Blik in Deutschland? So sieht es aus

Deutsche Banken bieten Blik nicht an. Demnach kann man mit einem deutschen Bankkonto nicht mit dem Dienst bezahlen. Für die Nutzung von Blik in Deutschland benötigt man ein Bankkonto bei einer polnischen Bank, die den Dienst unterstützt. Dazu gehören unter anderem die Alior Bank, die polnischen Ableger von ING und Santander, Bank Polski und mehr. Eine Übersicht teilnehmender Geldinstitute gibt es im Webangebot des Bezahldienstes (bei Blik ansehen).

Anzeige

Mit Blik in Deutschland bezahlen: Das geht

Habt ihr hingegen ein Konto einer Bank in Polen, könnt ihr mit Blik auch in Deutschland bezahlen. Das funktioniert an Kassen und Anbieter, bei denen eine Mastercard-Zahlung möglich ist. In lokalen Geschäften klappt das, wenn an der Kasse kontaktlose Zahlungen per Smartphone angeboten werden.

Anzeige

Beachtet jedoch, dass Blik-Funktionen wie die Online-Zahlung mit dem 6-stelligen Code außerhalb Polens nicht verfügbar ist. Während man über Blik in Polen auch Bargeld abheben kann, wird dieser Service zudem an Geldautomaten im Ausland nicht angeboten. Auch in deutschen Online-Shops ist Blik generell nicht als Bezahlmethode verfügbar.

Kreditkarten: Das solltet ihr vor dem Abschluss wissen Abonniere uns

auf YouTube

Was ist Blik?

BLIK ist ein beliebter mobiler Zahlungsdienst in Polen, der von der polnischen Zahlungsplattform PSP (Polski Standard Płatności) entwickelt wurde. Er ermöglicht einfache, schnelle und sichere Zahlungen über das Smartphone, indem er direkt mit dem Bankkonto verbunden ist. Der Dienst wird von den meisten großen Banken in Polen unterstützt und ist in deren mobilen Banking-Apps integriert. Die wichtigsten Funktionen von Blik:

Online-Zahlungen mit einem einmalig generierten 6-stelligen Code

mit einem einmalig generierten 6-stelligen Code Zahlungen in Geschäften per Smartphone oder über den Blik-Code

per Smartphone oder über den Blik-Code Abhebungen an Geldautomaten

an Geldautomaten Direktüberweisungen

Zahlungen zwischen zwei Blik-Nutzern

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.