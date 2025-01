Ist Whatnot seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Fans der Plattform Whatsnot.com freuen sich beispielsweise darüber, lang gesuchte Pokémon-Karten dort gefunden zu haben. Doch mittlerweile häufen sich auch Beschwerden von Leuten, die sich besser vorher überlegt hätten, was Whatnot eigentlich ist.

Was ist Whatnot?

Whatnot bietet Live-Auktionen im Videostream. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Whatnot um eine App-basierte Streaming-Live-Auktions-Plattform: Die Anbieter der Ware zeigen diese in einem Livestream und Interessenten können in Echtzeit darauf bieten.

Das Wort „Plattform“ sollte aber deutlich machen, dass es keine „Firma Whatnot“ gibt, die für den Inhalt, den Verlauf und die weitere Abwicklung der Auktionen verantwortlich ist. Es handelt sich vielmehr um eine technische Lösung, die freien Händlern gegen Provisionszahlungen die Möglichkeit gibt, ihre Waren anzubieten – ähnlich wie etwa eBay.

Erfahrungen und Kritikpunkte

Aktuell (Januar 2025) ist Whatnot bei Trustpilot nur mit 2,4 von 5 Sternen bewertet. Das entspricht der Note „mangelhaft“. 52 Prozent aller Bewertungen haben nur 1 Stern und das liegt vermutlich daran, dass man mindestens 1 Stern geben muss, um überhaupt bewerten zu können.

Sehr viele Negativbewertungen von Whatnot beziehen sich auf einen schlechten Support . Es gibt keine qualifizierten deutschen Ansprechpartner, die Adresse im Impressum verweist auf Irland.

. Es gibt keine qualifizierten deutschen Ansprechpartner, die Adresse im Impressum verweist auf Irland. Für jede Aktion wird ein Käuferschutz versprochen , doch weisen Kritiker immer wieder darauf hin, dass der häufig verweigert wird. Teilweise erfolgt die Kommunikation auch direkt mit dem Verkäufer selbst, der zumeist im Ausland sitzt. Dort muss er letztlich auch keine Konsequenzen fürchten, wenn ihr mit der Ware nicht zufrieden seid.

, doch weisen Kritiker immer wieder darauf hin, dass der wird. Teilweise erfolgt die Kommunikation auch direkt mit dem Verkäufer selbst, der zumeist im Ausland sitzt. Dort muss er letztlich auch keine Konsequenzen fürchten, wenn ihr mit der Ware nicht zufrieden seid. Der Sitz im Ausland ist auch der Grund einiger anderer Beschwerden: Wenn die Ware ankommt und der Paketbote hohe Zollgebühren kassieren will, ist die Überraschung und der Ärger groß. Das deutet allerdings lediglich darauf hin, dass sich die Käufer nicht ausreichend informiert haben. Die Erklärungen zu Zoll und Steuern sind bei Whatnot eigentlich ausreichend. Wer Waren aus einem Land außerhalb der EU kauft, wird zur Kasse gebeten.

Aus welchem Land ein Verkäufer stammt, sollten sich potenzielle Käufer genauso ansehen, wie die bisherigen Bewertungen eines Shops.

Es gibt zufriedene Kunden und es gibt Beschwerden. Eine Auktion bei Whatnot.com ist immer mit Risiken verbunden. Ihr könnt an einen betrügerischen Verkäufer geraten. Möglichweise sind nach einem Kauf Zoll und Einfuhrsteuern fällig und wenn alles schief geht, kann Whatnot euch ohne gute Gründe die Rückzahlung verweigern. In dem Fall könnt ihr auch nur mit großem Aufwand dagegen vorgehen, was damit beginnt, dass ihr eine Firma in Irland verklagen müsstet, deren Hauptsitz offensichtlich in den USA ist. Unser Rat lautet: Überlegt es euch vorher gut, ob ihr dieses Risiko eingehen wollt.

