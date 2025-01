10 GB gratis für Vodafone-Kunden – so sichert ihr euch das Geschenk

Vodafone hat ein attraktives Geschenk mit kostenlosem Datenvolumen für seine Kunden geschnürt. Wer für die Gratis-Gigabyte in Frage kommt, kann sich ab sofort auf satte 10 GB extra freuen. Das gilt allerdings nur für ganz bestimmte Kunden.

10 GB geschenkt: Vodafone schnürt Datenpaket für Prepaid-Kunden

Für Prepaid-Kunden hat Vodafone ein attraktives Angebot neu aufgelegt. Ab sofort erhaltet ihr 10 GB Highspeed-Datenvolumen gratis zusätzlich zum im jeweiligen Prepaid-Tarif enthaltenen Datenvolumen.

Die Aktion gilt für folgende Tarife:

Callya Start

Callya Allnet Flat S

Callya Allnet Flat M

Callya Allnet Flat L

Callya Digital

Callya Jahrestarif

Die Aktion gilt nur für Bestandskunden mit einem aktiven Vertrag, der bereits bezahlt wurde. Wer sich das 10-GB-Geschenk sichern will, muss dafür selbst aktiv werden: Einfach in der MeinVodafone-App die kostenlose Option aktivieren. Dafür habt ihr noch bis zum Ende der Aktion am 28. Februar Zeit.

Die 10 GB können dann sofort genutzt werden. Das kostenlose Extra-Datenvolumen wird bei Aktivierung zuerst verbraucht. Danach gelten wieder die normalen Konditionen des jeweiligen Prepaid-Tarifs. Vodafone-Kunden, die den Datenbonus nutzen wollen, haben 28 Tage Zeit. Im Anschluss verfallen nicht genutzte Extra-GB und es geht ebenfalls zurück zum normalen inkludierten Datenvolumen.

Ob tolles Angebot oder nicht – den Handyvertrag öfter zu kündigen, kann viele Vorteile bringen:

Warum du jetzt deinen Handyvertrag kündigen solltest – TECH.tipp

auf YouTube

Günstige Verträge: Es muss nicht immer Prepaid sein

Mit dem zusätzlichen Datenvolumen wertet Vodafone die eigenen Prepaid-Tarife zumindest zeitweise deutlich auf. Das Angebot ist auch aktivierbar, wenn ihr eine eSim-Funktion nutzt.

Wer sich Prepaid-Tarife bevorzugt, weil ihr die Kosten so gut im Blick behalten könnt, sollte auch monatlich kündbare Verträge in Betracht ziehen. Sie bitten praktisch die gleichen Vorteile und werden inzwischen oft zum gleichen Preis angeboten wie Laufzeitverträge. Günstige Alternativen findet ihr in unserem Tarif-Tarif-Vergleich für monatlich kündbare Verträge.