Schluss mit langen Handyverträgen: Darauf haben Vodafone-Kunden gewartet

Endlos verlängerte Handyverträge? Damit ist jetzt endgültig Schluss, wie der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Mobilfunkanbieter dürfen ihre Kunden nicht länger als 24 Monate an sich binden – egal, ob es sich um Neu- oder Bestandskunden handelt.

EuGH-Urteil: Schluss mit endlosen Handyverträgen

In einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Vodafone und der Verbraucherzentrale Berlin hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun für klare Verhältnisse gesorgt. Anlass waren Fälle, in denen Vodafone seinen Kunden bei vorzeitigen Vertragsverlängerungen einfach erneut an Laufzeiten von mehr als 24 Monaten gebunden hatte – inklusive neuer Kosten und subventionierter Handys.

So unterschrieb ein Kunde 2018 einen Vertrag, der ab Ende der alten Laufzeit weitere 24 Monate anhängen sollte. Unterm Strich saß er damit aber länger als zwei Jahre fest – das stellt einen klaren Verstoß gegen EU-Recht dar (Quelle: heise online).

Die Luxemburger Richter stellen nun unmissverständlich klar: Die in der damaligen Richtlinie festgelegte Begrenzung auf 24 Monate gilt nicht nur für den Erstvertrag, sondern auch für jede weitere Vertragsverlängerung. Die Formulierung „anfängliche Mindestvertragslaufzeit“ bezieht sich laut EuGH auf die jeweils neue Mindestbindung – und nicht nur auf den allerersten Vertragsabschluss. Damit ist ein zentrales Argument von Vodafone endgültig vom Tisch.

Was das Urteil für Mobilfunkkunden bedeutet

Für Verbraucher ist das Urteil ein echter Gewinn: Auch bei Vertragsverlängerungen darf die neue Vertragslaufzeit künftig nie mehr als 24 Monate betragen – und zwar unabhängig davon, wann die Verlängerung vereinbart wird.

Bestandskunden, die sich zum Beispiel bei einem neuen Handy-Angebot binden lassen, können also sicher sein: Nach zwei Jahren ist Schluss. Vodafone und andere Mobilfunkanbieter müssen ihre Vertragsmodelle entsprechend anpassen.

