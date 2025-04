Kampf gegen Funklöcher: Vodafone rüstet Tunnel auf – mit cleverer Technik

Kein Netz im Zug oder Auto – das ist ärgerlich, gehört in Deutschland aber immer noch zum Alltag. Vodafone will das Problem jetzt mit einer neuen Technik angehen: Spezielle Kegelantennen sollen in Tunneln für 5G-Verbindungen statt Funklöcher sorgen.

Vodafone: Start für neue 5G-Tunnelantennen

Im Arlinger Tunnel bei Pforzheim hat Vodafone gerade neue Antennen in Betrieb genommen, die für unterbrechungsfreie Mobilfunkverbindungen sorgen sollen. Zum Einsatz kommen spezielle kegelförmige Multiband-Antennen, die mehrere Frequenzen gleichzeitig unterstützen.

Die Antennen stammen vom schwedischen Ausrüster Ericsson und sind laut Vodafone besonders widerstandsfähig gegen Vibrationen, die in den engen Tunnelröhren durch vorbeifahrende Autos und Züge entstehen. Fünf dieser Antennen sorgen dort nun für durchgängigen Empfang – das betrifft sowohl Gespräche als auch mobile Datenverbindungen im 5G-Netz.

Vodafone sieht in der Technik eine Lösung für ein hartnäckiges Problem: Funklöcher in Tunneln, die aufgrund der schwierigen baulichen Gegebenheiten bisher nur schwer zu schließen waren. Vor allem die verkehrsbedingten Luftströmungen machen herkömmlichen Antennen regelmäßig zu schaffen.

Mit der neuen Technik, so der Netzbetreiber, soll es weniger Gesprächsabbrüche geben und die Datenraten deutlich stabiler bleiben. Ein echter Fortschritt für die Pendler in der Region, wie auch Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch erklärt: Die neue Mobilfunklösung sei ein Gewinn für die digitale Infrastruktur der Stadt.

Vodafone: 20 weitere Tunnel in Planung

Sollte sich der Einsatz bewähren, will Vodafone die Technik künftig in weiteren Tunneln einsetzen. Konkret plant der Netzbetreiber den Ausbau in 20 weiteren Tunneln, vor allem entlang von Bundesstraßen und Bahnstrecken. Wer also häufiger durch längere Tunnel fährt – egal ob mit dem Zug oder dem Auto – kann in Zukunft auf bessere Verbindungen hoffen – zumindest im Vodafone-Netz.

