Google Mega-Bundle: Brandneues Pixel 9a mit Kopfhörern & Top-Tarif für 1 €

Nur für kurze Zeit könnt ihr euch bei Blau das Google Pixel 9a inklusive 20-GB-Tarif zu einem unschlagbaren Preis sichern. Zusätzlich erhaltet ihr die Pixel Buds A-Series gratis dazu. Wir haben sämtliche Kosten durchgerechnet und verraten, warum ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen solltet.

Pixel 9a im günstigen Tarif-Paket bei Blau

Google hat mit dem Pixel 9a ein Mittelklasse-Smartphone mit hervorragender Kamera und smarten KI-Funktionen abgeliefert. Bei Blau bekommt ihr es jetzt inklusive „Allnet M“-Tarif im Netz von o2 kurzzeitig besonders günstig: Für nur 1 Euro Zuzahlung und 27,99 Euro im Monat gibt’s das vielseitige Alltagshandy inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB 5G-Datenvolumen (Angebot bei Blau ansehen). Die einmaligen Kosten belaufen sich auf nur 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand – der Anschlusspreis entfällt.

Passend zum Google-Phone bekommt ihr die Kopfhörer Pixel Buds A-Series im Wert von 109 Euro UVP geschenkt. Dass es sich hierbei um ein sehr gutes Angebot handelt, zeigen wir euch in unserer Rechnung unten. Beachtet, dass das Angebot nur bis 11.05.2025 gilt.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Tarif: Blau Allnet M

Netz: o2

20 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Google Pixel 9a bei Blau: Darum lohnt sich das Tarif-Bundle

Unsere Rechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung über 24 Monate, was der Mindestvertragslaufzeit entspricht. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, das Smartphone über 36 Monate abzubezahlen, was von den Gesamtkosten her jedoch ein wenig teurer ist.

Alle Kosten im Überblick:

24 × 27,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 677,75 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 677,75 Euro Gerätewerte (laut UVP): 549 Euro (Handy) + 109 (Buds)

(laut UVP): 549 Euro (Handy) + 109 (Buds) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 19,75 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 19,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 0,82 Euro

Das Google Pixel 9a mit 128 GB und 8 GB RAM ist erst kürzlich zu einem UVP von 549 Euro erschienen. Die Pixel Buds A-Series schlagen mit 109 Euro UVP zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit ab, bleiben 19,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht nicht mal 1 Euro im Monat – somit bekommt ihr hier den 20-GB-Tarif im 5G-Netz von o2 effektiv fast kostenlos.

Google Pixel 9a: Erstklassiges Mittelklasse-Smartphone

Beim Google Pixel 9a trifft Top-Ausstattung auf handliches Design. Vor allem die Kamera in Kombination mit nützlichen KI-Funktionen überzeugt in der Preisklasse auf ganzer Linie. Das sind die technische Details im Überblick:

Display: 6,3 Zoll OLED mit FHD+ Auflösung (2.424 x 1.080 Pixel), 120 Hz Bildwiederholrate

6,3 Zoll OLED mit FHD+ Auflösung (2.424 x 1.080 Pixel), 120 Hz Bildwiederholrate Prozessor: Google Tensor G4 Chip – optimiert für KI-Funktionen

Google Tensor G4 Chip – optimiert für KI-Funktionen Kamera: Dual-Kamera mit 48 MP Hauptlinse, 13 MP Ultraweitwinkel, 13 MP Frontkamera

Dual-Kamera mit 48 MP Hauptlinse, 13 MP Ultraweitwinkel, 13 MP Frontkamera Akku: 5.100 mAh (über 30 Stunden Laufzeit), unterstützt Schnellladen mit bis zu 23 Watt via USB-C, kabelloses Laden möglich

5.100 mAh (über 30 Stunden Laufzeit), unterstützt Schnellladen mit bis zu 23 Watt via USB-C, kabelloses Laden möglich Speicher: 128 GB interner Speicher, 8 GB RAM

128 GB interner Speicher, 8 GB RAM Betriebssystem: Android 15 mit mindestens 7 Jahren Sicherheitsupdates

Android 15 mit mindestens 7 Jahren Sicherheitsupdates Weitere Features: 5G, IP68-Zertifizierung, Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor

