fraenk legt nach: Tarif-Option lohnt sich jetzt richtig

Der Mobilfunkanbieter fraenk dreht an der Datenschraube – und das erfreulicherweise in die richtige Richtung. Wer jetzt einen Tarif im Telekom-Netz bucht oder aufstockt, erhält statt bisher 25 satte 40 GB. Am Preis ändert sich nichts.

fraenk: Mehr Datenvolumen ohne Aufpreis

Der App-Tarif fraenk hat still und leise das Datenvolumen für seine Datenoption erhöht. Statt 25 GB gibt es jetzt 40 GB für den gleichen Aufpreis von 5 Euro im Monat. Nutzer, die unterwegs besonders viel streamen, surfen oder zocken, bekommen damit spürbar mehr Leistung für ihr Geld, ohne tiefer in die Tasche greifen zu müssen.

Die Grundstruktur des Tarifs bleibt unverändert: 15 GB, Allnet-Flat und EU-Roaming inklusive Schweiz gibt es für 10 Euro im Monat. Wer möchte, kann jederzeit Daten dazu buchen oder mit der Unlimited-Day-Flat einen Tag lang unbegrenztes Datenvolumen erhalten. Das Angebot richtet sich an Nutzer, die auf günstige und unkomplizierte Mobilfunklösungen setzen, ohne sich langfristig binden zu wollen.

Zusätzlich können sich Kunden mit dem Empfehlungsprogramm „fraenk for friends“ nach wie vor bis zu 45 GB im Monat sichern. Für jeden geworbenen Freund gibt es dauerhaft 3 GB dazu, maximal 15 Freunde können geworben werden. Wer neu einsteigt und einen Aktionscode verwendet, startet ebenfalls mit 3 GB extra. Auch die geworbenen Freunde erhalten zusätzliches Datenvolumen.

Bei fraenk läuft alles digital über die App, inklusive Support-Chat, Datenbuchung und Kündigung. Auch die Aktivierung einer eSIM ist möglich, sofern das eigene Smartphone diese Funktion unterstützt.

fraenk: 5G-Netz mit bis zu 50 Mbit/s

Wer sich für das Angebot von fraenk entscheidet, ist im 5G-Netz der Deutschen Telekom unterwegs. Im Download erhalten Nutzer eine maximale Übertragungsrate von 50 Mbit/s, je nach Standort. Im Upload sind maximal 25 Mbit/s möglich.

Was macht einen guten Handytarif aus?

