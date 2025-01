Gibt es das Deutschland-Ticket für Schüler & Azubis günstiger?

Für 58 Euro pro Monat kann man im öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Wie sieht es für Schüler und Auszubildende aus? Gibt es Ermäßigungen beim Deutschland-Ticket?

Das Ticket gilt als Fahrausweis für den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland. Man kann damit also Bus, Bahn, U-Bahn und mehr fahren. Gibt es Rabatte, wenn man noch zur Schule geht?

Deutschland-Ticket für Schüler & Azubis: Gibt es Rabatte?

Einen generellen Rabatt gibt es für Schüler beim Deutschland-Ticket nicht. Es gibt aber einzelne Anbieter mit entsprechenden Angeboten. Dabei handelt es sich um lokale Verkehrsverbünde.

Bucht man das Ticket bei der Deutschen Bahn oder bei Deutschlandticket.de, muss also der volle Preis gezahlt werden. Um einen Rabatt als Schüler zu bekommen, sollte man daher überprüfen, ob der regionale Verkehrsanbieter eine Schülerversion im Angebot hat. In Hamburg bekommt man zum Beispiel bei HVV ein kostenloses Deutschland-Ticket (hier ansehen), in Schleswig-Holstein kostet es 38 Euro. In Nordrhein-Westfalen gibt es das „DeutschlandTicket Schule“, das ebenfalls 38 Euro kostet (bei VRR ansehen), in der Oberhabel kann man ein Ticket für 9 Euro beantragen (hier ansehen).

Vor der Buchung sollte man jedoch die Bedingungen beachten. Anders als das 58-Euro-Ticket wird bei den günstigen Schülervarianten zum Beispiel vorausgesetzt, dass man im Gebiet des jeweiligen Verkehrsverbunds wohnt. Manchmal wird die günstige Version auch direkt von der besuchten Schule ausgegeben.

Lohnt sich das 58-Euro-Ticket für Schüler & Azubis?

Ob sich das 58-Euro-Ticket für Schüler oder Auszubildende ohne Ermäßigung lohnt, hängt davon ab, wohin man als Mensch in der Ausbildungsphase fahren möchte. Wer nur regional unterwegs ist, kann in den meisten Gebieten Deutschlands weiterhin auf sein Schüler- beziehungsweise Azubi-Ticket zugreifen, das günstiger als das „Deutschland“-Ticket ist (Azubi-Tickets bei Bahn.de ansehen). Zudem gibt es je nach Bundesland günstigere Tarife für junge Leute bei regionalen Fahrten. Der Geltungsbereich ist jedoch kleiner. Plant man in der kommenden Zeit Reisen durch das ganze Land, könnte sich hingegen auch für Schüler und Azubis das 58-Euro-Ticket lohnen.

