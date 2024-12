Deutschlandticket gratis? Fallt nicht auf diese Masche herein

Ein Verkehrsunternehmen warnt vor einer dreisten Betrugsmasche in seinen Fahrzeugen. Gefälschte Plakate mit angeblichen Gewinnspielen für Deutschlandtickets wurden in Bussen und Bahnen entdeckt. Fahrgäste sollten auf keinen Fall die QR-Codes scannen.

Deutschlandticket: Gefälschte Plakate mit QR-Code

Die Rheinbahn aus Düsseldorf hat eine Warnung zu Plakaten herausgegeben, die in ihren Fahrzeugen entdeckt wurden. Diese erwecken den Eindruck, dass die Rheinbahn ganze 10.000 Deutschlandtickets unter ihren Fahrgästen verlosen würde – das ist aber nicht der Fall.

Ein QR-Code auf den Plakaten führt zu einer Webseite, die persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail abfragt. Diese Daten dürften dann von Kriminellen für Identitätsdiebstahl oder andere Betrugszwecke missbraucht werden. Ein kostenloses Deutschlandticket gibt es bei der Quishing-Aktion jedenfalls nicht.

Besonders professionell sind die Betrüger in diesem Fall nicht vorgegangen. Die Plakate bestehen laut dem Verkehrsunternehmen nur aus zusammengeklebten DIN-A4-Seiten. Immerhin ist die Rechtschreibung in Ordnung und auch an das offizielle Rheinbahn-Logo wurde gedacht.

Deutschlandticket: Vorsicht bei QR-Codes

Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in anderen Städten könnten ähnliche Betrugsversuche auftreten. Fahrgäste sollten grundsätzlich skeptisch sein, wenn sie Gewinnspiele oder Aktionen über QR-Codes entdecken.

Im Zweifel empfiehlt es sich, direkt bei Fahrpersonal oder dem Verkehrsunternehmen nachzufragen: „Wenn Ihnen so etwas auffällt, fragen Sie lieber bei der Fahrerin oder dem Fahrer, ob die Behauptung auf dem Plakat echt ist“, schreibt die Rheinbahn (Quelle: Rheinbahn bei Facebook).

Zuletzt sind auch immer mehr Quishing-Versuche durch manipulierte QR-Codes an Parkautomaten und Ladesäulen aufgetaucht. Kriminelle überkleben die originalen QR-Codes mit eigenen Varianten, um zum Beispiel an Kreditkartendaten zu gelangen.

Am Telefon können ebenfalls Gefahren lauern:

