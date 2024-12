Anruf von 01787556032: Sie bekommen Geld zurück!

Die E-Plus-Nummer 01787556032 ruft euch an und verspricht euch eine Rückzahlung eurer Beiträge. Man will eure gestohlenen Daten bestätigt bekommen und rückt erst nach einem Test mit der Sprache heraus. Fallt nicht darauf herein!

Hinter der Handynummer 01787556032 steckt ein gut ausgerüstetes Callcenter. Sie fälschen nicht nur ihre Nummer durch Call-ID-Spoofing, sondern sortieren ihre Opfer auch noch durch eine Bandansage aus. Falls ihr den Fehler macht, eine ihrer Fragen mit Ja zu beantworten, könnt ihr in eine Kostenfalle tappen.

Worauf ihr bei einem Anruf von 01787556032 achten müsst

Die Nummer ist offensichtlich gefälscht, denn ihr hört nicht nur eine automatische Bandansage , sondern bei Gesprächen mit den Menschen dahinter auch Callcenter-Geräusche .

, sondern bei Gesprächen mit den Menschen dahinter auch . Zuerst verspricht euch eine Bandansage die Rückzahlung zu viel gezahlter Krankenkassenbeiträge und verlangt von euch, die Taste „1“ zu drücken, wenn ihr sparen wollt.

und verlangt von euch, die Taste „1“ zu drücken, wenn ihr sparen wollt. Solltet ihr das wirklich tun, werdet ihr mit einem Telefonverkäufer verbunden .

. Diese Personen kennen eure Namen und sprechen euch damit an. Das ist schon eine ziemlich clevere Technik, die sofort eine Verbindung zwischen der automatisch angewählten Nummer und dem Besitzer dieser Nummer herstellt, sobald ihr die verlangte Taste drückt.

und sprechen euch damit an. Das ist schon eine ziemlich clevere Technik, die sofort eine Verbindung zwischen der automatisch angewählten Nummer und dem Besitzer dieser Nummer herstellt, sobald ihr die verlangte Taste drückt. Als Einleitung behaupten die Anrufer, von eurer Krankenkasse beauftragt zu sein, euch beim Sparen zu helfen. Dann wollen sie die „ Daten abgleichen “. Das bedeutet, dass sie euch eure Daten so vorlesen, dass ihr mit „Ja“ antwortet, etwa „Spreche ich mit Herrn …?“.

zu sein, euch beim Sparen zu helfen. Dann wollen sie die „ “. Das bedeutet, dass sie euch eure Daten so vorlesen, dass ihr mit „Ja“ antwortet, etwa „Spreche ich mit Herrn …?“. Eure Antworten werden möglicherweise aufgenommen und zu betrügerischen Vertragsbestätigungen zurechtgeschnitten.

und zu betrügerischen Vertragsbestätigungen zurechtgeschnitten. Denn nach diesem Datenabgleich, in dessen Zusammenhang sie auch eure IBAN erfragen, kommen sie zum eigentlichen Thema des Anrufs: Sie bieten euch beispielsweise eine Zahnzusatzversicherung zu einem Sonderpreis an, den ihr angeblich nur bekommt, weil ihr zuviel gezahlt habt.

erfragen, kommen sie zum eigentlichen Thema des Anrufs: Sie bieten euch beispielsweise eine an, den ihr angeblich nur bekommt, weil ihr zuviel gezahlt habt. Solltet ihr ablehnen oder im Verlauf des Gesprächs Zweifel anmelden, versuchen sie es zuerst mit Druck, um schließlich oft sogar beleidigend zu werden.

Bei Anrufen dieser Art solltet ihr niemals die verlangte Taste drücken. In einem persönlichen Gespräch ist zu empfehlen, nie mit „Ja“ zu antworten und keine Daten zu bestätigen beziehungsweise nennen.

Nummer 01787556032 abwimmeln und sperren

Direkt nach dem Anruf könnt ihr diese Telefonnummer bei Android und iPhone blockieren.

Möchtet ihr diese Nummer im Telekom-Festnetz sperren, dann könnt ihr dazu das „Telefoniecenter“ nutzen. Ruft es im Browser auf, meldet euch an und dann tragt diese Rufnummer in der Blockadeliste ein.

Falls ihr eine Fritzbox habt, könnt ihr die Nummer dort blockieren. In den Einstellungen des Telefonie-Routers findet ihr eine schwarze Liste, in der ihr die Nummern eintragen könnt, die zukünftig abgewiesen werden sollen.

