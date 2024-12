Anruf aus Holland: Was will die Nummer +31620122312?

Die niederländische Handynummer 0031620122312 taucht derzeit auf vielen Telefondisplays auf. Was die Anrufer versprechen, hört sich anfangs noch gut und hilfreich an, aber wenn ihr nicht aufpasst, landet ihr in einer Abofalle!

Die +31620122312 meldet sich bei euch mit der „Kündigungsmasche“, die ihren Anfang mit englischen Mobilfunk-Nummern nahm. Vermutlich werden jetzt so lange gefälschte Holland-Nummern genommen, bis wir das ganze Land blockiert haben und dann ruft uns womöglich Österreich an. Worum geht es eigentlich?

Was wollen die Anrufer?

Obwohl es sich um eine Handynummer aus den Niederlanden handelt, sind im Hintergrund Callcenter-Geräusche zu hören.

aus den Niederlanden handelt, sind im Hintergrund zu hören. Die Anrufer geben sich entweder als deutscher Verbraucherschutz aus, oder melden sich mit Fantasiebezeichnungen wie „ Kündigungszentrale “.

aus, oder melden sich mit Fantasiebezeichnungen wie „ “. Neben der Telefonnummer haben sie noch andere eurer persönlichen Daten . Die stammen häufig entweder aus gefälschten Gewinnspielen oder von gehackten Kundendaten. Dementsprechend veraltet sind sie teilweise auch.

. Die stammen häufig entweder aus gefälschten Gewinnspielen oder von gehackten Kundendaten. Dementsprechend veraltet sind sie teilweise auch. Sie erzählen euch, dass sie euch entweder bei der Kündigung eines aktuellen Lotto-Abos helfen wollen oder sie können eure Daten auf eine Sperrliste für betrügerische Gewinnspiele setzen.

helfen wollen oder sie können eure Daten auf eine Sperrliste für betrügerische Gewinnspiele setzen. Dafür sollt ihr ihnen jetzt die Daten bestätigen , die sie euch vorlesen. Dabei fragen sie so, dass ihr mit „ja“ antworten sollt. Solche Tonaufnahmen werden häufig aufgenommen und zu einer Vertragszustimmung zurechtgeschnitten.

, die sie euch vorlesen. Dabei fragen sie so, dass ihr mit „ja“ antworten sollt. Solche Tonaufnahmen werden häufig aufgenommen und zu einer Vertragszustimmung zurechtgeschnitten. Schließlich fragen sie euch nach eurer IBAN – angeblich aus Sicherheitsgründen, um euch eindeutig identifizieren zu können. Aus denselben Gründen dürfen sie euch die auch nicht vorlesen und fordern euch auf, langsam alle Zahlen zu nennen, die nach „DE“ kommen.

– angeblich aus Sicherheitsgründen, um euch eindeutig identifizieren zu können. Aus denselben Gründen dürfen sie euch die auch nicht vorlesen und fordern euch auf, langsam alle Zahlen zu nennen, die nach „DE“ kommen. In einer Variation der Masche wird behauptet, dass ihr euch versehentlich für ein Lotto-Jahresabo eingetragen habt, dass sie für euch in ein selbst kündigendes 3-Monats-Abo umwandeln können.

Ihr solltet euch zur Regel machen, am Telefon grundsätzlich keine Bank- oder Kreditdaten zu nennen und stattdessen darauf bestehen, dass die Sache schriftlich geklärt wird.

So blockiert ihr die +31620122312 – oder ganz Holland

