N26 startet Mobilfunk-Offensive: Günstiger 5G-Tarif direkt aus der App

Banking und Handytarif in einer App: Die Neobank N26 bietet ab sofort eigene Mobilfunkverträge an. Drei monatlich kündbare 5G-Tarife ab 13,99 Euro sollen den Markt aufmischen – ganz ohne physische SIM-Karte.

N26 steigt ins Mobilfunkgeschäft ein

Ab sofort können Kunden der deutschen Neobank N26 direkt in der App einen passenden Handytarif auswählen. Ein physischer Austausch der SIM-Karte ist nicht notwendig, auch die bestehende Rufnummer kann bei Bedarf mitgenommen werden.

Zur Auswahl stehen drei Tarife: 10 GB für 13,99 Euro, 30 GB für 19,99 Euro und 100 GB für 34,99 Euro im Monat. Telefonie und SMS sind in allen Tarifen innerhalb Deutschlands unbegrenzt. Außerdem bieten die Tarife EU-Roaming ohne Aufpreis.

Die Verbindung erfolgt über das Netz von Vodafone mit 5G-Geschwindigkeit, wie immer abhängig vom Endgerät und Standort. Als weiterer Mobilfunkpartner ist 1Global mit im Boot, wohl für die Bereitstellung der eSIM.

Die Laufzeit aller Tarife bleibt flexibel, die Verträge können monatlich gekündigt werden. Ein Tarifwechsel ist laut N26 derzeit nicht vorgesehen, kann aber durch Kündigung und Neuabschluss erfolgen. Wer sich innerhalb von 90 Tagen neu anmeldet, kann die bisherige Rufnummer weiter nutzen. Die Verwaltung erfolgt ausschließlich über die N26-App, klassische Hotlines oder Kundenportale entfallen.

Der Einstieg in den neuen Tarif funktioniert direkt aus dem N26-Konto heraus. Nach Zustimmung zu den Konditionen kann die eSIM über die App installiert werden. Voraussetzung sind kompatible Smartphones, darunter iPhones ab dem XR sowie viele neuere Modelle von Samsung und Google.

N26: Neobank-Konkurrent Revolut bietet mehr

Neben N26 hat kürzlich auch Revolut seinen Einstieg in den deutschen Mobilfunkmarkt angekündigt. Der britische Konkurrent will noch in diesem Jahr für 12,50 Euro im Monat unbegrenztes Datenvolumen innerhalb Deutschlands inklusive Allnet-Flat für Telefonie und SMS anbieten. Welches Mobilfunknetz die Revolut-Nutzer verwenden werden, ist noch unbekannt.

Was genau macht einen guten Handytarif aus?

