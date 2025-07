Spotify: Geschwindigkeit ändern – so geht’s auf PC, Android und iOS

Ihr wollt eure Lieblingssongs, Podcasts oder Hörbücher auf Spotify schneller oder langsamer abspielen? Das ist teilweise kein Problem. Mit der richtigen Einstellung könnt ihr die Wiedergabegeschwindigkeit flexibel anpassen. Allerdings gibt es dabei je nach Gerät Unterschiede und Einschränkungen.

Spotify schneller oder langsamer abspielen am PC

Die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, ist direkt in der Spotify-Desktop-App für Windows und macOS nur für Podcasts verfügbar. Um die Geschwindigkeit zu ändern, startet einfach einen Podcast und klickt unten rechts auf das kleine Geschwindigkeitssymbol (z. B. „1x“). Hier könnt ihr zwischen 0,5x und 3,5x Geschwindigkeit wählen. Für Musik gibt es diese Funktion offiziell nicht. Wer dennoch Songs schneller oder langsamer hören möchte, kann auf Browser-Erweiterungen wie Spotify Playback Speed für Chrome ausweichen.

Spotify Playback Speed - Chrome Web Store

Damit kann man die Wiedergabegeschwindigkeit beim Musik-Streaming über den Browser anpassen.

Geht das bei Android und iOS?

Auch in der Spotify-App für Android und iOS gilt: Die Geschwindigkeit lässt sich nur bei Podcasts ändern. Öffnet dazu eine Podcast-Folge und tippt unten auf das Geschwindigkeitssymbol. Ihr könnt in 0,1er-Schritten zwischen 0,5x und 3,5x wählen. Für Musikstücke ist die Anpassung der Geschwindigkeit offiziell nicht vorgesehen. In der Smartphone-App kann man also keine Lieder beschleunigen. Hin und wieder wird im Netz eine zusätzliche App empfohlen, mit der man Zusatzfunktionen für Spotify freischalten können soll. Diese Apps werden aber nicht von Spotify bereitgestellt oder unterstützt. Oft stecken dahinter Betrüger, die sich den bekannten Namen der Marke zunutze machen und auf diesem Weg Login- und Bezahldaten stehlen oder schadhafte Apps auf Smartphones bringen.

Im Netz findet man an mancher Stelle den „Tipp“, die Lieder aus Spotify zu rippen und zu bearbeiten. Das ist laut Nutzungsbedingungen allerdings verboten. Während Spotify die Wiedergabegeschwindigkeit also bei Podcasts auf allen Plattformen erlaubt, müssen Musikfans auf externe Tools oder Browser-Erweiterungen zurückgreifen.