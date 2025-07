Postbank: Mit Bargeld-Code Geld im Supermarkt abheben – so geht es

Postbank-Kunden können in der Banking-App auf den Service „Bargeld Code“ zugreifen. Damit kann man einen Code erstellen, um an Kassen in Supermärkten und Co. Geld mit dem Smartphone ohne Karte abzuheben oder einzuzahlen.

Wie funktioniert der Bargeld-Code?

Der Service ist für alle Kunden verfügbar, die ein Girokonto bei der Postbank haben. Über die Postbank-App erstellt ihr einen digitalen Code, den ihr an der Kasse ausgewählter Partnergeschäfte einfach vorzeigt. So erhaltet ihr Bargeld oder zahlt Geld auf euer Konto ein. Der Service wird in der Postbank-App aktiviert und eingerichtet:

Öffnet die Postbank-App. Euer Konto muss dort bereits eingerichtet sein. Steuert den Abschnitt „Bargeld-Code“ an. Lest und akzeptiert die Nutzungsbedingungen. Anschließend könnt ihr in der Option „Bargeld-Code“ Codes erstellen. Dabei wählt ihr aus, ob ihr damit Geld abheben oder einzahlen möchtet. Wählt den entsprechenden Betrag aus. Der Code wird erstellt. Er ist zwei Stunden gültig.

Mit dem Bargeld-Code weiten wir unseren Ein- und Auszahlungsservice vom Bankschalter und Geldautomaten auf ein bundesweites Netz von 12.500 Supermärkten und Drogeriestandorten aus. Kunden können dort auch Bargeld einzahlen, was besonders für unsere Geschäftskunden wichtig ist. Damit ist der Bargeld-Code ein weiterer Baustein unserer Strategie, einfache Bankdienstleistungen und Produkte zu digitalisieren.“ Dominik Hennen, Leiter Personal Banking Deutschland, Postbank

Geld ohne Karte abheben und einzahlen

Die Auszahlung funktioniert einfach: Ihr zeigt den Barcode an der Kasse von über 12.500 teilnehmenden Partnern wie Rewe, Rossmann, Penny oder dm vor. Der gewünschte Betrag wird dort direkt ausgezahlt. Es gibt keine Einkaufspflicht. Ihr müsst also nicht wie bei anderen Bargeld-Services erst für einen Mindestbetrag einkaufen. Es fallen auch keine Gebühren an. Pro Code könnt ihr bis zu 300 Euro abheben. Maximal erhält man 999,99 Euro am Tag. Alle Bedingungen findet ihr auch auf der Postbank-Webseite.

Auch Einzahlungen sind möglich. Ihr gebt das Bargeld an der Kasse ab, der Betrag wird meist am nächsten Werktag eurem Postbank-Konto gutgeschrieben. Hierfür berechnet die Postbank eine Gebühr von 1,5 Prozent des Einzahlungsbetrags.

Der gewünschte Betrag wird direkt bei der Code-Erstellung ausgewählt. Ihr müsst dem Kassenpersonal also nicht sagen, wie viel ihr wollt und umstehende Kunden bekommen das dementsprechend nicht direkt mit. Ein weiterer Vorteil: Ihr benötigt keine Girokarte und seid nicht auf Bankautomaten angewiesen. Besonders praktisch ist das, wenn ihr unterwegs oder außerhalb der Banköffnungszeiten Bargeld braucht. In der App könnt ihr euch bequem anzeigen lassen, welche Partner in der Nähe den Service unterstützen.