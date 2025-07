Payback-Punkte bei Sparkasse sammeln: So geht es

Payback-Punkte kann man bei vielen Online-Shops und lokalen Geschäften sammeln. Für Sparkassenkunden geht das jetzt auch ohne Payback-Karte. Wie sieht die Partnerschaft zwischen Sparkasse und Payback aus und wie bekommt man Punkte?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Payback und Sparkasse arbeiten zusammen: Das bringt es

Seit dem 1. Juli 2025 bekommt man als Sparkassen-Kunde Payback-Punkte. Das geht zum Start bei Läden, die zu den „Sparkassen-Vorteilspartnern“ gehören. Langfristig sollen Sparkassenkunden bei über 12.000 Händlern in Deutschland Punkte bekommen. Perspektivisch soll man auch für verschiedene Bank-Services Punkte bekommen. Die Payback-Karte muss nicht vorgelegt werden. Stattdessen erhält man die Punkte automatisch, wenn man mit der Sparkassen-Card oder Girocard der Bank bezahlt. Vorher müssen die Konten von Payback und Sparkasse verknüpft werden:

Meldet euch bei der S-Vorteilswelt an. Das geht hier. Wählt die Sparkassen-Card aus, die mit Payback verknüpft werden soll. Folgt den Anweisungen, um zu Payback weitergeleitet zu werden. Loggt euch in euren Payback-Account ein oder legt ein neues Konto an.

Anzeige

Danach gibt es Payback-Punkte, wenn man mit seiner Girocard („EC-Karte“) der Sparkasse bezahlt. Ist das Sparkassen-Konto mit Payback verknüpft, muss man beim Bezahlen keine Payback-Karte mehr vorzeigen. Stattdessen werden die Punkte bei der Kartenzahlung automatisch gutgeschrieben. Sparkassenkunden können selbst entscheiden, ob sie am Payback-Programm teilnehmen wollen beziehungsweise ihre Geldkarte dafür freischalten. Zudem gilt die Partnerschaft möglicherweise nicht für alle Sparkassen. Jeder der 353 Sparkassenkreise kann für sich entscheiden, ob er am Programm teilnimmt oder nicht.

Anzeige

So gibt es Payback-Punkte bei der Sparkasse

„Mit der Sparkassen-Card zahlen und beim Friseur oder im Restaurant automatisch PAYBACK Punkte sammeln – das gab es noch nie! Wir freuen uns, diesen tollen Mehrwert regional bei kleinen Händlern zu starten und ab Herbst auch national bei großen PAYBACK Partnern sukzessive auszurollen“ Bernhard Brugger, Geschäftsführer und CEO von PAYBACK

Die gesammelten Punkt sieht man in seinem Payback-Konto sowie in der S-Vorteilswelt-App.

In Deutschland sind rund 47 Millionen Sparkassen-Girocards in Benutzung, während Payback circa 31 Millionen Mitglieder hat. Für Payback-Nutzer stand bereits zu Jahresbeginn eine große Änderung an. So endete die Kooperation mit Rewe, während Edeka als neuer Partner nachgerückt ist.