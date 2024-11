Scalable Capital Tagesgeld – was steckt in dem Angebot?

Anleger schauen vor allen auf die Börsen, um eine hohe Rendite zu realisieren. Es braucht aber immer ein breit aufgestelltes Portfolio, in das auch das Scalable Capital Tagesgeld passt.

Geld anlegen und Sparen

Beim Thema Sparen und Geld anlegen seid ihr euch noch unsicher, was die beste Möglichkeit ist? Wer sich intensiver damit beschäftigt, bekommt schnell sehr unterschiedliche Tipps und Meinungen zu hören.

Anzeige

Fakt ist: Es braucht ein breit aufgestelltes Portfolio. Und dazu gehört auch ein Anlageprodukt wie das Scalable Capital Tagesgeld. Der Broker und Vermögenverwalter setzt damit auf ein Produkt, das vor wenigen Jahren kaum noch jemand auf dem Schirm hatte. Was steckt hinter dem Scalable Capital Tagesgeld?

Zinsangebot für PRIME+ Anleger

Scalable Capital ist ein Neobroker, der mit einem sehr modernen Auftritt überzeugen will. Das Angebot umfasst zwei Säulen: Brokerage und Vermögensverwaltung.

Anzeige

Scalable will es seinen Anlegern mit dem Depot vor allem einfach machen, an den Börsen die ersten Trades abzuschließen. Gehandelt wird per App oder im Webtrader. Zu den Besonderheiten zählen die niedrigen Ordergebühren.

Anzeige

Und Scalable Capital geht noch einen Schritt weiter: Wenn ihr euch beim Broker für ein PRIME+ Depot entscheidet, werden Guthaben bis zu einem Betrag von 100.000 Euro verzinst – mit 2,6 Prozent p.a.

Das Angebot lohnt sich unter anderem dann, wenn ihr über freies Kapital zwischen zwei Trades verfügt. Allerdings gibt es ein paar Punkte zu beachten, bevor das Depot einfach eröffnet wird.

Ihr wollt außerdem wissen, was ein Depot ist? Dann einfach das Video unserer familie.de-Kollegen anschauen.

Was ist ein Depot? Die Frage aller Aktien-Fragen leicht erklärt

PRIME+ mit monatlicher Gebühr

Scalable Capital bietet euch zwei Depotvarianten an – FREE und PRIME+. In der FREE-Variante gibt es kein Scalable Capital Tagesgeld. Außerdem ist die Portfolioanalyse nur eingeschränkt möglich.

Auf der anderen Seite bietet euch das PRIME+ Depot nicht nur das Tagesgeld, sondern auch einige weitere Funktionen, wie beliebig viele Preisalarme oder die vollständige Portfolioanalyse. Dafür rechnet Scalable Capital für den PRIME+ Account aber auch eine Gebühr von 4,99 Euro je Monat ab.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.