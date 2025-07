Noch nie günstiger: Amazon verscherbelt 2-in-1-Kaffeemaschine von Ninja

Ob kräftiger Espresso, cremiger Latte macchiato oder milder Filterkaffee: Der erste Schluck am Morgen entscheidet oft über den ganzen Tag. Die Ninja Luxe Essential macht bei jeder Kaffeevariation eine gute Figur. Bei Amazon kostet die praktische 2-in-1-Kaffeemaschine aktuell nur 355,99 Euro.

Espressomaschine hier, Filterkaffeemaschine da, dazu die Kaffeemühle: In den Küchen von Kaffeeliebhabern stapeln sich oft die Geräte. Die 2-in-1-Kaffeemaschine von Ninja schafft hier Abhilfe. Sie vereint Espresso- und Filterkaffee-Zubereitung sowie ein integriertes Mahlwerk in einem kompakten Gerät – und spart so nicht nur Platz, sondern auch Nerven. Bei Amazon kostet sie derzeit 355,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) für Prime-Mitglieder. Das sind 21 Prozent Rabatt auf den regulären Preis.

Für wen lohnt sich die Ninja-Kaffeemaschine bei Amazon?

Die Ninja 2-in-1-Kaffeemaschine eignet sich besonders für Kaffee-Enthusiasten, die verschiedene Zubereitungsarten schätzen und nicht auf Qualität verzichten möchten. Haushalte mit unterschiedlichen Geschmacksvorlieben, die Platz in der Küche sparen wollen, werden ebenfalls mit ihr glücklich. Weniger geeignet ist sie für preisbewusste Käufer oder Personen mit sehr kleinen Küchen, da das Gerät sowohl kostspielig als auch recht groß ist.

Ninja Luxe Essential 2-in-1-Kaffeemaschine mit Mahlwerk und Aufschäumer für Latte, Cappuccino und Espresso. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2025 16:02 Uhr

Die Ninja 2-in-1-Kaffeemaschine punktet in der heimischen Kaffeeküche durch ihre clevere Doppelfunktion. Morgens ein kräftiger Espresso für den perfekten Start, nachmittags ein milder Filterkaffee zur Entspannung – alles aus einem Gerät. Das integrierte Scheibenmahlwerk sorgt dabei für frisch gemahlene Bohnen und damit für maximales Aroma. Die 25 verschiedenen Mahlgrad-Einstellungen ermöglichen es, jeden Kaffeetyp optimal auf den persönlichen Geschmack abzustimmen.

Besonders innovativ ist die Barista-Assist-Technologie, die auch Laien zu perfekten Ergebnissen verhilft. Die integrierte Waage dosiert automatisch die richtige Menge Kaffeepulver, während das intuitive Bedienfeld Schritt für Schritt durch den Brühvorgang führt. Der Aufschäumer verwandelt sowohl Kuhmilch als auch Pflanzenmilch in cremigen Schaum – wahlweise dünn oder dick. So gelingt der Cappuccino zu Hause genauso professionell wie im Lieblingscafé.

Trotz der umfangreichen Ausstattung bleibt die Bedienung einfach. Die automatischen Voreinstellungen nehmen Einsteigern die Unsicherheit, während Fortgeschrittene alle Parameter individuell anpassen können. Mit Abmessungen von 37,2 × 33,6 × 34,4 cm benötigt die Maschine zwar entsprechend Platz, ersetzt aber gleich mehrere Geräte.

Amazon-Kunden loben Geschmack und Vielseitigkeit der Ninja-Kaffeemaschine

Mit 4,5 von 5 Sternen erntet die Ninja 2-in-1-Kaffeemaschine durchweg positive Bewertungen. Käufer heben besonders die Geschmacksqualität hervor – sowohl Espresso als auch Filterkaffee überzeugen. Die einfache Bedienung und das ansprechende Design in Edelstahl-Optik werden gelobt. „Vor allem die Filterkaffee-Funktion ist ein echtes Highlight. So aromatischen und vollmundigen Kaffee habe ich lange nicht mehr getrunken!“, schwärmt ein zufriedener Kunde.

Tipp: Für die Ninja-Kaffeemaschine gibt es beim Hersteller auch jede Menge Zubehör (Zubehör für die Ninja Luxe Essential ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen

