Postbank: Einzahlungsautomat in der Nähe finden

Seid ihr Kunde bei der Postbank, könnt ihr an bestimmten Automaten nicht nur Geld abholen, sondern auch einzahlen. Wo findet man den nächsten Einzahlungsautomaten in seiner Nähe und was sollte man dabei beachten?

Dass die Postbank Einzahlungsautomaten betreibt, ist noch gar nicht so lange der Fall. Für viele Kunden sind diese Automaten aber eine Erleichterung. Für Einzahlungen können aber Automaten der Postbank verwendet werden, aber auch die Einrichtungen der Deutschen Bank. Die Suche nach den richtigen Automaten funktioniert über die Webseite der Postbank.

Postbank: Einzahlungsautomat in der Nähe – so könnt ihr ihn finden

An vielen, aber nicht an allen Geldautomaten gibt es die Einzahlfunktion. Bei den Einzahlungsautomaten der Postbank kann man Bargeld in Scheinen einzahlen. Münzgeld kann man nicht am Automaten einzahlen, das geht aber in vielen Filialen am Schalter. Die Suche nach diesen Automaten-Standorten funktioniert analog zur Filialen-Suche bei der Postbank:

Mit einem Klick auf diesen Link gelangt ihr zur Postbank Automaten-Suche. In die Suchmaske gebt ihr nun eure Postleitzahl ein. Um die Suche zu beschleunigen, könnt ihr der Webseite auch den Zugriff auf euren Standort gestatten. Dann wird direkt eine passender Standort in das Suchfeld eingetragen und ihr müsst nur noch die Lupe drücken. Anschließend filtert ihr die Suche, indem ihr ein Häkchen bei „Einzahlung Banknoten“ setzt. Wollt ihr auch Münzen einzahlen, tippt zuerst auf „alle Filter“ und setzt den Haken dann bei „Einzahlung Münzen am Schalter“. Dann klickt ihr auf Suche und euch werden die Standorte der Automaten auf einer Karte angezeigt. Tippt auf einen Standort, um die genaue Adresse und die Öffnungszeiten zu sehen. Mit der entsprechenden Funktion könnt ihr auch direkt den Weg zu m Automaten planen.

Bargeldeinzahlungen sind bei der Postbank kostenlos. Es sollten euch also keine Gebühren anfallen, wenn ihr eure Scheine und Münzen auf das Postbankkonto transferiert.

Kein Postbank Einzahlungsautomat in der Nähe?

Am Automaten kann man Geld nur auf sein eigenes Konto einzahlen. Bargeldeinzahlungen auf fremde Konten können möglicherweise am Schalter durchgeführt werden, allerdings fallen hierfür meist hohe Gebühren an.

Inzwischen nutzen viele der Postbank-Kunden den Selbstbedienungs-Service und es ist zu hoffen, dass vielleicht bald ein Automat in eure Nähe kommt. Die Postbank bietet euch ein Feedback-Portal an, auf dem ihr eure Meinung abgeben könnt. Dort ist also euer Unmut darüber, dass eure Gegend von der Postbank noch unterversorgt ist, und Wunsch nach einem Einzahlungsautomaten in eurer Nähe gut aufgehoben.

