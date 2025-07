Rewe Pay einrichten: Wie funktioniert der Bezahldienst?

Wer in Läden der Kette „Rewe“ einkauft, kann mit „Rewe Pay“ bezahlen. Wie funktioniert Rewe Pay, wie richtet man es ein und was sollte man beachten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Bezahlung über Rewe Pay funktioniert über ein Smartphone. Einmal eingerichtet, kann man seine Geldkarte und das Bargeld zu Hause lassen.

Mit Rewe Pay ohne Karte & Bargeld bezahlen: So gehts

Rewe Pay ist seit dem 1. Juli 2025 in den Filialen der Supermarktkette verfügbar. Man benötigt die Rewe-App. Der Download und die Einrichtung sind kostenlos:

REWE - Supermarkt REWE Markt GmbH

REWE - Supermarkt REWE Markt GmbH

Für die Bezahlung wird ein Online-Konto in der App eingerichtet. Dort hinterlegt man bei der ersten Zahlung ein Bankkonto, über das die Rewe-Einkäufe abgerechnet werden sollen.

Anzeige

Hinweis: Rewe Pay funktioniert nur mit Girocards, nicht mit Kreditkarten.

In der App kann man anschließend einen QR-Code aufrufen. Der Code wird an der Kasse eingescannt, um seine Rechnung für den Einkauf zu begleichen.

Installiert die Rewe-App auf dem Smartphone. Erstellt einen Account. Tippt auf die „Rewe Pay“-Option, um mit der Einrichtung zu beginnen. Legt eine Entsperrmethode fest. Zahlungen sind nur möglich, wenn das Smartphone zuvor entsperrt wird, etwa per Face-ID, Fingerabdruck oder einen Code. Beim nächsten Einkauf nutzt ihr die Pay-Funktion zur Bezahlung. Dafür scannt ihr zunächst die App am Kassenterminal. Anschließend führt ihr die Zahlung mit eurer Girokarte durch. So wird Rewe Pay mit eurem Bankkonto verknüpft und die Abbuchung per Lastschrift bei zukünftigen Zahlungen genehmigt. Bestätigt die Anmeldung per Unterschrift. Zukünftig könnt ihr direkt über die Rewe-Pay-Funktion an der Kasse bezahlen und benötigt die Geldkarte nicht mehr.

Anzeige

Falls ihr die Option doch nicht mehr nutzen wollt, könnt ihr Rewe Pay jederzeit in der App deaktivieren und euer Bankkonto davon trennen. Mit der Rewe-Pay-Option will die Supermarktkette ein weiteres Argument für die eigene App liefern. Bereits seit langem kann man darüber auf das aktuelle Prospekt mit den Wochenangeboten zugreifen, nachdem die Papierversion eingestellt wurde. Mit der App bekommt man zudem Zugriff auf das Rewe-Bonus-Programm für exklusive Rabatte. Zudem erhält man in der App eine papierlose Quittung und kann Treuepunkte sammeln. Rabatte und Coupons werden bei der Zahlung mit Rewe Pay automatisch berücksichtigt.

Anzeige

Mit Rewe Pay per Handy bezahlen

Rewe Pay ersetzt somit auch das „Payback Pay“-System, mit dem Kunden ebenfalls per App bezahlen konnten. Für Rewe ergibt sich mit der Bezahloption der Vorteil, direkt und ohne zwischengeschalteten Partner auf die Einkaufsdaten von Kunden zugreifen zu können. Wer die Bezahloption von Rewe Pay nutzen will, sollte das im Hinterkopf behalten.

Weitere Fragen zum Bezahlsystem werden im FAQ-Bereich auf der Webseite des Händlers beantwortet. Rewe ist mit seiner „Pay“-Option nicht der erste Händler mit einer eigenen Bezahlfunktion. Nutzer der Lidl-Plus-App können bereits seit Langem mit Lidl Pay bezahlen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.