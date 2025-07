Samsung zieht den Stecker: Ein Galaxy S26 fehlt plötzlich

Eine unscheinbare Modellnummer könnte Samsungs größte Strategieänderung seit Jahren verraten.

Was hat Samsung mit der Galaxy-S26-Serie vor? Die GSMA-Datenbank hat nun vorab enthüllt, welche Änderung das südkoreanische Unternehmen im kommenden Jahr plant.

Samsung Galaxy S26 Plus vor dem Aus?

Die Gerüchteküche brodelt weiter: In der GSMA-Datenbank ist das neue Samsung Galaxy S26 aufgetaucht. Insgesamt soll es zum Start wieder drei Modelle geben. Wer mit dem Galaxy S26, S26 Plus und S26 Ultra rechnet, könnte enttäuscht werden. Vom Galaxy S26 Plus fehlt jede Spur.

Neben dem Basis-Modell Galaxy S26 (SM-S942) listet die Datenbank nur noch das Galaxy S26 Edge (SM-S947) und das Galaxy S26 Ultra (SM-S948). Das Edge-Modell, das Samsung bereits bei der S25-Serie einführte, scheint das Plus-Modell zu ersetzen.

Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Schon bei der Galaxy-S25-Serie verzeichnete Samsung deutlich schwächere Verkaufszahlen beim Plus-Modell im Vergleich zur Standard- und Ultra-Variante. Es war das unbeliebteste Modell der ganzen Serie. In Zukunft soll das Galaxy S26 Edge mit dem ultradünnen Gehäuse übernehmen – auch wenn das Galaxy S25 Edge ebenfalls schlecht ankommt.

Experten vermuten, dass Samsung die Ausstattung des regulären Galaxy S26 aufwertet – möglicherweise mit einem besseren Display, stärkerem Akku oder verbesserter Kamera. Diese Strategie könnte die Produktpalette übersichtlicher machen und gleichzeitig die Attraktivität des Einstiegsmodells steigern.

Samsung muss sich bald entscheiden

Viel Zeit für die finale Entscheidung bleibt Samsung nicht mehr. Der Launch der Galaxy-S26-Serie ist für Anfang 2026 geplant. Das neue Edge-Modell befindet sich laut den neuesten Informationen bereits in aktiver Testphase (Quelle: SammyPolice).

Für die Galaxy-S26-Generation wird eine neue Akkutechnologie erwartet. Gut möglich, dass Samsung es damit schafft, den größten Nachteil des Edge-Smartphones zu beseitigen. Mit einem größeren Akku könnte das neue Modell für viele sicher etwas attraktiver werden.